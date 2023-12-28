Найдены самые ненадежные автомобили с пробегом 2023 года

Традиционно публикуемые рейтинги TUV основываются на итогах обработки данных о результатах техосмотров легковушек в Германии, проводившихся на протяжении года. Все участники разделены в нем на категории — в зависимости от возраста. Ранжирование происходит по доле потребовавших ремонта машин среди всех автомобилей той или иной модели-участницы. Заметим, что в этом отчете впервые появилась категория автомобилей возрастом 12—13 лет. Ранее настолько «глубоко в прошлое» TUV не заглядывал. Это объясняется тем, что автопарк страны стареет: 10-летний рубеж перевалили 45% немецких легковушек.

Среди автомобильных «старичков» старше 12 лет от роду чаще всего ломались Dacia Logan (близнец российского Renault Logan) — 40,9%. Чуть лучше (с минимально возможным отрывом) проявил себя Renault Twingo — с результатом 39,9%. Лучшим в тройке «лузеров» оказался Nissan Qashqai — 38,8% оказавших ТС.

В возрастной категории 10—11 лет худшим с точки зрения надежности тоже оказался представитель Renault — уже упоминавшийся Twingo с результатом 36,2%. Он уступил сомнительную пальму первенства все тому же Logan: 35,5% седанов возрастной группы 10—11 лет оказывались на СТО. Третье место в категории досталось еще одному представителю французской марки — Clio — с результатом 34,6%.