Найдены самые ненадежные автомобили с пробегом 2023 года

Традиционно публикуемые рейтинги TUV основываются на итогах обработки данных о результатах техосмотров легковушек в Германии, проводившихся на протяжении года. Все участники разделены в нем на категории — в зависимости от возраста. Ранжирование происходит по доле потребовавших ремонта машин среди всех автомобилей той или иной модели-участницы. Заметим, что в этом отчете впервые появилась категория автомобилей возрастом 12—13 лет. Ранее настолько «глубоко в прошлое» TUV не заглядывал. Это объясняется тем, что автопарк страны стареет: 10-летний рубеж перевалили 45% немецких легковушек.
Среди автомобильных «старичков» старше 12 лет от роду чаще всего ломались Dacia Logan (близнец российского Renault Logan) — 40,9%. Чуть лучше (с минимально возможным отрывом) проявил себя Renault Twingo — с результатом 39,9%. Лучшим в тройке «лузеров» оказался Nissan Qashqai — 38,8% оказавших ТС.
В возрастной категории 10—11 лет худшим с точки зрения надежности тоже оказался представитель Renault — уже упоминавшийся Twingo с результатом 36,2%. Он уступил сомнительную пальму первенства все тому же Logan: 35,5% седанов возрастной группы 10—11 лет оказывались на СТО. Третье место в категории досталось еще одному представителю французской марки — Clio — с результатом 34,6%.
Надо сказать, что пожилые Renault в принципе доставляют владельцам больше всего неприятностей.
Так, среди 8–9-летних легковушек «отличился» (в плохом смысле) Dacia (Renault) Dokker: 32,2% ломавшихся авто. Получше проявил себя FIAT Punto с 29,7% отказов. Ну и опять не обошлось без Logan — 29,1% отказов.
И в тройке самых ненадежных ТС 6–7 лет от роду тоже оказалось два представителя семейства Renault, знакомых российскому автомобилисту: это уже упоминавшаяся ранее Dacia Dokker (25,9%) и Dacia (Renault) Duster — 24,6%. Между ними, на втором месте рейтинга самых ненадежных машин такого возраста, затесались BMW 5-й и 6-й серий с результатом в 24,8%.
BMW, кстати, доминирует среди самых проблемных 4–5-летних машин. Худшие из худших тут кроссоверы X5/X6 — 17,9% неисправных. И BMW 2-й серии Active/Gran Tourer с примерно таким же результатом — 17,6%. Ну а среди наиболее юных транспортных средств — возрастом 2—3 года — чаще всего неприятности технического плана случаются у Tesla Model 3 (14,7%) и уже примелькавшегося Dacia Logan (11,4%).