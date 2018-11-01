Вместо Porter: первый тест-драйв Hyundai HD35 City

Фото avtovzglyad.ru
Культовый грузовичок Hyundai H100 — он же Porter — и по сей день пользуется бешеным спросом у грузоперевозчиков. Правда, теперь на вторичном рынке. Почитатели городской легенды несколько лет ждали сменщика и наконец дождались!
Дмитрий Зленко

Впрочем, продолжатель дела династии «Портеров» предстал перед заинтересованной публикой совершенно в ином амплуа. Чего греха таить, прогрессивная автомобильная общественность пребывала в полной уверенности, что корейцы официально привезут в Россию Porter II, который на протяжении последних лет 4—5 активно ввозят серые дистрибьюторы. Но не тут-то было!

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

Официальным преемником легендарного H100 стал HD35 City, на презентационном тест-драйве которого побывал портал «АвтоВзгляд». Свое нежелание продолжать развитие чистокровной линии Porter представительство Hyundai в России аргументировали чисто экономическими причинами. Есть грузовичок HD35 City, который по своим характеристикам не только не уступает, но и превосходит семейство Porter. В частности, в его фургоне при стандартной длине 3,5 метра можно разместить 6 европаллет, в то время как в H100, в виду конструктивных особенностей, не пристроишь и половину этого объема.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, «Портер» не мог конкурировать с малотоннажными грузовиками от ГАЗ, поскольку по размерам они все-таки превосходят «корейца». А вот с помощью HD35 City отгрызть хотя бы небольшую рыночную дольку у газовских «Газелей»-«Соболей» уже реально.

БОЛЬШОЙ, ДА ЮРКИЙ

Да, «тридцать пятка» чуть больше своего предшественника, но благодаря конструкторским решениям она ничуть не проигрывает в маневренности, в чем мы имели возможность убедиться на площадке с конусами, имитирующей заставленный машинами узкий проезд к магазину. HD35 настолько юркий, что не всякая легковушка может сравниться с ним. Шутка ли, радиус разворота у этого трудяги — всего 5,8 метра.

Porter, счастливым владельцем которого был когда-то автор этих строк, славился своей экономичностью. Если крепко не давить тапку в пол, то даже в городском цикле ты легко укладывался в 9—10 литров. Новый HD35 City продолжил эту добрую традицию, «кушая» при полной загрузке грузового отсека не более 10—11 литров на сотню. При этом мощность мотора (130 л. с.) и крутящий момент (255 Н. м.) у этого грузовичка на порядок выше, чем у легендарного «головастика».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

На Дмитровском автополигоне, где мы испытывали HD35 в самых различных условиях, дефицита в тяге не испытали даже на крутых затяжных подъемах при условии максимальной загруженности (к слову сказать, грузоподъемность авто — 850 кг). В поворотах машина ведет себя более чем уверенно и предсказуемо, за что надо сказать спасибо стабилизатору поперечной устойчивости передней подвески.

Что касается базовой «нафаршированности» новинки, то тут уже в стоке идет ABS, EPS, система курсовой устойчивости, помощник при трогании в гору, магнитола. А за 40 000 рублей можно дооборудовать машину кондиционером.

А ПОСИДЕТЬ?

Теперь ложечка дегтя. Претензии возникли к эргономике машины. Нет, не сказать, что сидя за рулем, водитель чувствует недочеловеком, которого за грехи прошлого жизнь поставила в неудобную позу, но и щенячьего восторга «рулевой» однозначно не испытывает. Неудобства возникают в тот самый момент, когда открываешь дверь и пытаешь понять, как усадить себя в кабину, поскольку нормальной посадке мешает переднее колесо.

Фото avtovzglyad.ru

После того, как пятая точка оказалась на диване, начинаешь соображать, как протиснуть правую ногу через рулевую колонку… Фу, ну наконец-то разместился! И вроде все теперь удобно, все хорошо, но покоя не дает мысль: а ведь потом из машины надо будет как-то эвакуироваться… Впрочем, справедливости ради скажу, что Porter в этом отношении быль ни уть не комфортнее.

В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

…Стартовая цена на HD35 City с изотермическим промтоварным фургоном начинается от 2 215 000 рублей. Не сказать, что прайс за надежный и недорогой во владении автомобиль, запредельный. Однако в этом ценовом сегменте новинку коммерческого рынка ждет очень жесткая конкуренция, в том числе и с европейскими фургонами. Ну, и про более чем бюджетные газовские машины забывать нельзя.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, новая модель, купить машину, коммерческий транспорт, грузовики
1 ноября 2018
295