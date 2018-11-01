Вместо Porter: первый тест-драйв Hyundai HD35 City

Впрочем, продолжатель дела династии «Портеров» предстал перед заинтересованной публикой совершенно в ином амплуа. Чего греха таить, прогрессивная автомобильная общественность пребывала в полной уверенности, что корейцы официально привезут в Россию Porter II, который на протяжении последних лет 4—5 активно ввозят серые дистрибьюторы. Но не тут-то было!
ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
Официальным преемником легендарного H100 стал HD35 City, на презентационном тест-драйве которого побывал портал «АвтоВзгляд». Свое нежелание продолжать развитие чистокровной линии Porter представительство Hyundai в России аргументировали чисто экономическими причинами. Есть грузовичок HD35 City, который по своим характеристикам не только не уступает, но и превосходит семейство Porter. В частности, в его фургоне при стандартной длине 3,5 метра можно разместить 6 европаллет, в то время как в H100, в виду конструктивных особенностей, не пристроишь и половину этого объема.