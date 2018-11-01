Вместо Porter: первый тест-драйв Hyundai HD35 City

Кроме того, «Портер» не мог конкурировать с малотоннажными грузовиками от ГАЗ, поскольку по размерам они все-таки превосходят «корейца». А вот с помощью HD35 City отгрызть хотя бы небольшую рыночную дольку у газовских «Газелей»-«Соболей» уже реально.

БОЛЬШОЙ, ДА ЮРКИЙ

Да, «тридцать пятка» чуть больше своего предшественника, но благодаря конструкторским решениям она ничуть не проигрывает в маневренности, в чем мы имели возможность убедиться на площадке с конусами, имитирующей заставленный машинами узкий проезд к магазину. HD35 настолько юркий, что не всякая легковушка может сравниться с ним. Шутка ли, радиус разворота у этого трудяги — всего 5,8 метра.

Porter, счастливым владельцем которого был когда-то автор этих строк, славился своей экономичностью. Если крепко не давить тапку в пол, то даже в городском цикле ты легко укладывался в 9—10 литров. Новый HD35 City продолжил эту добрую традицию, «кушая» при полной загрузке грузового отсека не более 10—11 литров на сотню. При этом мощность мотора (130 л. с.) и крутящий момент (255 Н. м.) у этого грузовичка на порядок выше, чем у легендарного «головастика».