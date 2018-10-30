Сколько на самом деле нужно заряжать аккумулятор зимой

А какие жаркие споры ведутся на форумах о том, сколько времени батарея должна стоять на зарядке! Одни говорят, 5—6 часов, другие — не меньше суток. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» Дмитрий Горбунов, никаких строгих рамок нет. Современные пуско-зарядные устройства сами решают, сколько им «питать» батарею, информируя автовладельца индикацией.

Оптимальный уровень тока в момент работы устройства должен соответствовать 10% емкости аккумулятора. Да, «подпитка» малым током долговременна, зато куда более эффективна.

Развеем еще один миф. Бытует мнение, что по завершении процесса зарядки АКБ ни в коем случае нельзя сразу же «загружать» батарею под капот. Так вот, это неправда. Почти все автоматические зарядные устройства самостоятельно регулируют подачу тока. На завершающем этапе — когда аккумулятор уже вот-вот «подходит» — ток снижается, что избавляет автовладельца от необходимости выжидать еще какое-то время.

«И не забудьте хорошенько промыть АКБ» — рекомендуют в Сети. Нет, это тоже ни к чему. Единственное, что периодически следует делать — следить за состоянием клемм, периодически чистить их.