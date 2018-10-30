Сколько на самом деле нужно заряжать аккумулятор зимой

Водители, некогда провозгласившие себя экспертами в области электрики, утверждают, что прежде чем подсоединить аккумулятор к зарядному устройству, непременно нужно измерить уровень электролита. Но реальность такова, что современные батареи в большинстве своем необслуживаемые: даже при большом желании влезть под крышку порой просто невозможно. Этот шаг, дабы не наломать дров, а заодно и аккумулятор мы, пожалуй, пропустим.
Говорят «мастера» про электролит, а про заморозку аккумулятора зачастую забывают. Элементарная физика: при холодных температурах разряженные аккумуляторы из-за наличия «свободной» воды дубеют и превращаются в большую ледышку. Если батарея, севшая в ноль, провела на улице достаточно большой промежуток времени, то не исключена вероятность того, что ее место в на свалке истории. Впрочем, почему бы не попробовать оживить АКБ?