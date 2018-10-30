Сколько на самом деле нужно заряжать аккумулятор зимой

Фото: review.bukalapak.com
Разряженный аккумулятор — одна из самых частых бед, с которыми водители сталкиваются зимой. Немногие автовладельцы знают о секретах работоспособности и долголетия подкапотной батареи. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о том, как правильно заряжать АКБ, чтобы избежать проблем с пуском мотора в мороз.
Виктория Базылева

Водители, некогда провозгласившие себя экспертами в области электрики, утверждают, что прежде чем подсоединить аккумулятор к зарядному устройству, непременно нужно измерить уровень электролита. Но реальность такова, что современные батареи в большинстве своем необслуживаемые: даже при большом желании влезть под крышку порой просто невозможно. Этот шаг, дабы не наломать дров, а заодно и аккумулятор мы, пожалуй, пропустим.

Говорят «мастера» про электролит, а про заморозку аккумулятора зачастую забывают. Элементарная физика: при холодных температурах разряженные аккумуляторы из-за наличия «свободной» воды дубеют и превращаются в большую ледышку. Если батарея, севшая в ноль, провела на улице достаточно большой промежуток времени, то не исключена вероятность того, что ее место в на свалке истории. Впрочем, почему бы не попробовать оживить АКБ?

Фото: laweccy.pl

А какие жаркие споры ведутся на форумах о том, сколько времени батарея должна стоять на зарядке! Одни говорят, 5—6 часов, другие — не меньше суток. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» Дмитрий Горбунов, никаких строгих рамок нет. Современные пуско-зарядные устройства сами решают, сколько им «питать» батарею, информируя автовладельца индикацией.

Оптимальный уровень тока в момент работы устройства должен соответствовать 10% емкости аккумулятора. Да, «подпитка» малым током долговременна, зато куда более эффективна.

Развеем еще один миф. Бытует мнение, что по завершении процесса зарядки АКБ ни в коем случае нельзя сразу же «загружать» батарею под капот. Так вот, это неправда. Почти все автоматические зарядные устройства самостоятельно регулируют подачу тока. На завершающем этапе — когда аккумулятор уже вот-вот «подходит» — ток снижается, что избавляет автовладельца от необходимости выжидать еще какое-то время.

«И не забудьте хорошенько промыть АКБ» — рекомендуют в Сети. Нет, это тоже ни к чему. Единственное, что периодически следует делать — следить за состоянием клемм, периодически чистить их.

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30 октября 2018
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