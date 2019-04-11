Против зимы, автомоек и BMW: видео тест-драйв Infiniti Q50

Фото и видео: АвтоВзгляд
На потребительских испытаниях портала «АвтоВзгляд» премиальный японский седан Infiniti Q50 находится несколько месяцев. Он успел проводить осень, пережить зиму и встретить весну. Годится ли этот автомобиль для российских условий эксплуатации?
Мирон Горин

Нет, друзья, в этом обзоре не будет ни техники, ни цифр. Ну разве что самую малость. Зато мы обещаем отнюдь немало эмоций!

А вот каких — положительных или негативных — вы узнаете, посмотрев наш видео сюжет.

Чем Infiniti Q50 лучше «тройки» BMW, почему водитель «Финика» не имеет права курить обычные сигареты и как не убиться, отключив систему стабилизации?

Ответы на эти и другие, не менее любопытные вопросы вы узнаете из нашего видеообзора.

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2 мая 2019
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