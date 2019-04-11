Против зимы, автомоек и BMW: видео тест-драйв Infiniti Q50

Нет, друзья, в этом обзоре не будет ни техники, ни цифр. Ну разве что самую малость. Зато мы обещаем отнюдь немало эмоций!
А вот каких — положительных или негативных — вы узнаете, посмотрев наш видео сюжет.
Нет, друзья, в этом обзоре не будет ни техники, ни цифр. Ну разве что самую малость. Зато мы обещаем отнюдь немало эмоций!
А вот каких — положительных или негативных — вы узнаете, посмотрев наш видео сюжет.
Чем Infiniti Q50 лучше «тройки» BMW, почему водитель «Финика» не имеет права курить обычные сигареты и как не убиться, отключив систему стабилизации?
Ответы на эти и другие, не менее любопытные вопросы вы узнаете из нашего видеообзора.