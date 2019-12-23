Восемь раз по 50: тест-драйв нового кабриолета BMW M850i xDrive Cabrio

Для начала просто сухие цифры: V8 объемом 4,4 литра, 750 Нм крутящего момента, 530 л. с., разгон — 3,9 с, полный привод, 128 тысяч евро. Это у себя на родине. В России же машинка выльется почти в 10 000 000 рублей. Плюс опции. Да только где дать волю 530 жеребцам? Разве что на трек поехать. То ли дело — Германия с ее безлимитными автобанами…

«Восьмерка» от BMW — авто для гурмана и истинного ценителя марки. Владельцу такой машины наплевать на то, что на богато отделанные кожей задние сидушки усядется разве что йоркширский терьерчик подруги, а в крохотный 280-литровый багажничек поместится лишь сет с клюшками для гольфа, ну и может быть еще «макбук».

Этот автомобиль создан для зашкаливания пульса за 200 ударов и прямого непосредственного впрыска адреналина. Выглядит стильно, современно и стремительно, напичкан самой модной электроникой, едет быстро, практически реальный болид. А что еще нужно? Разве что новые лазерные фары, отменно разрывающие темноту и разглядывающие повороты.