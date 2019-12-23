Восемь раз по 50: тест-драйв нового кабриолета BMW M850i xDrive Cabrio

Для начала просто сухие цифры: V8 объемом 4,4 литра, 750 Нм крутящего момента, 530 л. с., разгон — 3,9 с, полный привод, 128 тысяч евро. Это у себя на родине. В России же машинка выльется почти в 10 000 000 рублей. Плюс опции. Да только где дать волю 530 жеребцам? Разве что на трек поехать. То ли дело — Германия с ее безлимитными автобанами…
«Восьмерка» от BMW — авто для гурмана и истинного ценителя марки. Владельцу такой машины наплевать на то, что на богато отделанные кожей задние сидушки усядется разве что йоркширский терьерчик подруги, а в крохотный 280-литровый багажничек поместится лишь сет с клюшками для гольфа, ну и может быть еще «макбук».
Этот автомобиль создан для зашкаливания пульса за 200 ударов и прямого непосредственного впрыска адреналина. Выглядит стильно, современно и стремительно, напичкан самой модной электроникой, едет быстро, практически реальный болид. А что еще нужно? Разве что новые лазерные фары, отменно разрывающие темноту и разглядывающие повороты.
Серийно машина комплектуется 20-дюймовыми шинами, но сейчас зима, хоть и в Германии плюсовая температура и постоянно идет дождь, оттого на машину установили колеса чуть поменьше — 19 дюймов. Из-за погоды не удалось в полной мере воспользоваться опцией «кабриолет». Да и открытый верх на скорость не влияет.
Перечислять электронику М850i вообще не вижу смысла, интересующимся проще поиграть с конфигуратором. Скажу лишь, что гораздо легче найти чего здесь нет, нежели составлять список всего доступного. Этот BMW постоянно общается с водителем, смотрит по сторонам и вокруг себя, может ездить сам и останавливаться.
Аж поджилки трясутся, как хочется сесть за руль! Это же — настоящий BMW c V8 в М-шкуре с адаптивными спортивными подвеской и дифференциалом. А еще у него полный привод и активная задняя ось. А еще… а, да ладно, это уже неважно.
Нажимаю красивую полупрозрачную кнопочку Start, расположенную на центральном тоннеле — М850i оживает с таким чудовищным рыком, что стайка птиц снимается с соседнего дерева. Да, похожий породистый 8-цилиндровый рев припоминается только разве что у Jaguar XKR и Maserati GranSport.
Для полноты картины нажимаю еще одну маленькую кнопочку с надписью Sport и звук уже сбросившего до холостых оборотов мотора меняется — BMW начинает утробно клокотать и нарочито держать неровные обороты, словно говоря: «Чувак, ты в спортрежиме. Уверен?» Да, я вполне в себе уверен, ведь я знаю, куда я еду. Моя цель — соседний автобан А5, прорезающий всю Германию и уходящий далее в швейцарский Базель.
Перевожу неописуемой красоты стеклянный селектор коробки (отделка называется Crafted Clarity и слегка напоминает Swarovski) в положение D/S и не спеша выкатываюсь из гаража на улицу. Даже на небольшой скорости при сбросе газа BMW M850i пофыркивает и отстреливает выхлопом, когда умная коробка переключает передачи вниз.
Немцев сложно удивить автомобилем, но этот басовитый рык заставляет прохожих оборачиваться и с интересом рассматривать машину. Дорого. Красиво. Богато. И наверняка очень быстро. Еще как быстро, ребятки…
Пара минут, и вот она — сверкающая словно зеркало гладь широченного 5-полосного автобана А5. На выезде из города красуются знаки «100», после чего придется лицезреть еще парочку «120». Но вот, наконец, появляется тот самый заветный и самый любимый настоящими пилотами указатель с четырьмя полосками, снимающими все ограничения.
Что ж, самое время посмотреть на этого зверя в действии. Акселератор — в пол! И вот тут происходит нечто пугающее для неподготовленного человека — BMW не буксует, не приседает, а с чудовищным ускорением выстреливает, словно выпущенный из пращи камень. Цепляясь всеми четырьмя ведущими за дорогу, машина, словно разъяренная пантера, взревев своими восемью цилиндрами и присвистнув парой турбонагнетателей, даже не «валит», а реально и конкретно «наваливает», уж простите за сленг.
В глазах слегка темнеет, по всему телу стремительно распространяется адреналин. Рев выхлопа за спиной стоит такой, словно ты на реактивном самолете. Впрочем, звук усиливает еще и матерчатая крыша (купе немного потише) — немцы искренне считают, что настоящий кабриолет должен быть только с мягким верхом.
Несмотря на огромную скорость, ты будто сливаешься с автомобилем в единое целое, чувствуешь его каждой клеточкой организма. 200, 260… черт, как? Уже ограничитель? Теперь я понимаю, почему так популярна опция снятия электронной уздечки. Говорят, тогда цифры на щитке перед глазами станут совсем неприличными — хорошо за три сотни. Управляемость — выше всяких похвал, впрочем, каким еще может быть BMW?
Но как же теперь остановиться? Не беспокойтесь, парашют в корме точно не понадобится — сверхмощные М-тормоза знают свое дело и мгновенно осаживают двухтонный кабриолет, словно пушинку.
Да, это очень серьезный аппарат, не для чайников. И, кстати, расход топлива приятно удивил — в спортивном режиме, в котором я ездил практически постоянно, BMW M850i кушает 16, 5 литров на 100 км пути. Совсем неплохо для V8 и резвого табуна.
Купить такую машину, понятное дело, может себе позволить лишь обеспеченный человек. Мало просто купить, ее еще нужно содержать, словно красивую молодую любовницу. Одна только лазерная блок-фара стоит под 500 000 рублей.
Это один из тех автомобилей, с которым не хочется расставаться. Ты оборачиваешься, уходя и грустишь, вспоминая… Эх, где бы достать денег подешевле на весь этот адреналиновый кайф?