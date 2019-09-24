BMW по-японски: супер-тест новой Toyota Supra на треке

Она не просторная и не экономичная, у нее нет багажника и на ней вряд ли получится «прохватить» по обочине. Зато у нее привлекательная внешность, классный мотор и, не побоюсь столь амбициозного эпитета, живой и вздорный нрав. Может потому что это не совсем Toyota?
Евгений Васин

Шквалистый ветер и проливной дождь, переходящий в мелкий осенний град, превратили автодром в Мячково в одну большую лужу. «Держак» на асфальте можно найти только под мусорными контейнерами, а конусы и прочие дорожные указатели просто сдувает начинающимся ураганом. Не верьте песне, у природы есть плохая погода. Не верьте рекламе, теперь «Тойота» — это не только Camry и Land Cruiser.

Коллаборация — это возможность для японцев выйти из привычных рамок и получить действительно новый, пусть и узкосегментированный автомобиль. Могут себе позволить такую роскошь. Так было с Subaru, точно так же вышло и с BMW. Да, BRZ и GT86 были настолько наивны и оттого хороши собой, что не пережили требований современного автомобильного рынка. Увы, сегодня большой экран на торпедо и сонма кнопок по обе стороны от водителя важнее для покупателя, чем управляемость и настройки мотора.

Больше роскоши! Вернее, «роскоши». Научившись на ошибке, главный японский автогигант выбрал более именитого и премиального «донора» для своей новой машины: Supra плоть от плоти немка со всеми вытекающими последствиями. Оттого она намного привлекательнее GT86. И намного дороже.

В таких машинах, исходя из имиджа и цены, важно все: каждая кнопка и каждый элемент, проработка каждого миллиметра и каждой гайки. Одна ошибка или просчет могут поставить крест на проекте. Поэтому тойотовцы постарались угодить абсолютно всем: никакой абстракции и прочих азиатских вольностей, только строгий стиль и утрированный европейский подход. Что в интерьере, что в экстерьере. Что в дизайне, что в качестве материалов. Ах да, ведь ее собирают в Австрии, на том же предприятии Magna Steyr, что и соплатформенную BMW Z4. Это место такое, видимо. Особое.

Но это все проза, унылая констатация фактов. В новой «Супре» ценно другое: она едет, и едет по-настоящему. От ножа. «Электрический ошейник» систем безопасности можно приглушить и в полной мере насладиться единственным доступным у нас трехлитровым шестицилиндровым мотором, выдающим 340 лошадиных сил. В тандеме с восьмиступенчатым автоматом и безальтернативным задним приводом — это рок-н-ролл, который быстро переходит в «хэви металл» на мокром треке.

Педаль в пол, и колеса сразу же, с первых миллиметров срываются в холостое вращение. Холодно, резина не прогревается и отказывается цепляться за асфальт. Лужи моментально «заканчивают» перегретые тормозные диски, а настройки педали газа настолько точные, что миллиметры прожатия и толщина подошвы кроссовок решают исход каждого поворота. Либо «со щитом», либо в кустах. Танцуют — читай, вылетают — все!

Приятный рокот, который усиливается стереосистемой, и взрыв крутящего момента при падении пылинки на педаль акселератора, неведомая прежде для «тойоты» точность руля и феномен короткой колесной базы, всего 2470 мм. Не карт, конечно, но очень близко по ощущениям.

В «боевом» режиме Toyota Supra вообще теряет все грани приличия и начинает агрессивно выпячивать свои повадки спорткара. «Супра» способна потрепать нервы даже на прямой: 4,3 секунды до 100 км/ч пролетают как-то слишком быстро. А потом наступает поворот — сущий дьявол. Чуть перебрал со скоростью или, испугавшись, нажал резко на тормоз — и, привет, неуправляемый и такой унизительный разворот. Краснея, втыкай «заднюю» удобным «бмвшным» джостиком-селектором АКПП и отправляйся на второй круг делать работу над ошибками. Над своими ошибками.

Можно ехать либо очень медленно, либо предельно жестко и дерзко, забрасывая машину рывком в каждый вираж. Третьего просто не дано. Тут столько вызова и ярости, что становится немного страшно за водителей, которые впервые выехали на ней из автосалона. Особенно в дождь. Надеюсь, им проведут вступительную лекцию о безопасности на дорогах. Или просто довезут до места постоянной дислокации.

Вкатиться, почувствовать и принять такой автомобиль за день невероятно сложно. Да чего греха таить — просто невозможно. Это ведь не какая-нибудь Corolla или — не дай Бог — «тройка» BMW, чтобы сел, кресла-зеркала настроил и поехал. Без эмоций и предвкушений. Тем новая Supra и привлекательна, что прочесть ее «от корки до корки» можно лишь за пару сезонов. Если и надоест, то очень-очень небыстро.

Отвыкли мы уже от таких машин. Унылый и уютный комфорт, длинный перечень опций, обсуждение мягкости кресел и объема багажника — вот, что важно современному автолюбителю. Да, пусть я тогда — не современный. Дорожный просвет — крошечный, разноразмерная «резина», которую со скидкой даже зимой не купить, а в снегопад лучше и вовсе не снимать чехол. Целее будешь! За эти вещи псевдохейтеры и завистники просто «заминусуют» Supra на форумах.

К слову, мы ведь еще не дошли до цены: Toyota Supra требует за себя 5 534 000 рублей. А это на 200 000 дороже аналогичного BMW Z4, пусть и с менее ярким дизайном. Да что уж там: «Супра» стоит, как Land Cruiser 200 в богатом исполнении. Боже: «Тойота», прекрати! Хотя нет: продолжай… Ведь — к гадалке не ходи — все 22 спорткупе, выделенные на Россию, будут распроданы в самые кротчайшие сроки.

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24 сентября 2019
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