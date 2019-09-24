BMW по-японски: супер-тест новой Toyota Supra на треке

Шквалистый ветер и проливной дождь, переходящий в мелкий осенний град, превратили автодром в Мячково в одну большую лужу. «Держак» на асфальте можно найти только под мусорными контейнерами, а конусы и прочие дорожные указатели просто сдувает начинающимся ураганом. Не верьте песне, у природы есть плохая погода. Не верьте рекламе, теперь «Тойота» — это не только Camry и Land Cruiser.

Коллаборация — это возможность для японцев выйти из привычных рамок и получить действительно новый, пусть и узкосегментированный автомобиль. Могут себе позволить такую роскошь. Так было с Subaru, точно так же вышло и с BMW. Да, BRZ и GT86 были настолько наивны и оттого хороши собой, что не пережили требований современного автомобильного рынка. Увы, сегодня большой экран на торпедо и сонма кнопок по обе стороны от водителя важнее для покупателя, чем управляемость и настройки мотора.

Больше роскоши! Вернее, «роскоши». Научившись на ошибке, главный японский автогигант выбрал более именитого и премиального «донора» для своей новой машины: Supra плоть от плоти немка со всеми вытекающими последствиями. Оттого она намного привлекательнее GT86. И намного дороже.