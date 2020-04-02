Отель на колесах: тест-драйв нового Opel Zafira Life

Спасибо Богам за вкрученную в мозг автостроителей идею явить миру минивэн!
Да, лучшей альтернативы для автовояжа большой компанией попросту не существует.
Если, конечно, вы не путешествуете в составе футбольной команды, включая запасных.
Хочешь — создай из своего вэна мобильный офис, а хочешь — отель. Вот и новый Opel Zafira Life позволяет трансформировать салон, как только вздумается его обитателям.
В итоге тысячи километров пролетят незаметно. Если, конечно, не найдется в компании особый пассажир. Как, например, в нашем случае.
Впрочем, смотрите сами: подробнее — в видеосюжете портала «АвтоВзгляд».
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