Отель на колесах: тест-драйв нового Opel Zafira Life

Хочешь — создай из своего вэна мобильный офис, а хочешь — отель. Вот и новый Opel Zafira Life позволяет трансформировать салон, как только вздумается его обитателям.

В итоге тысячи километров пролетят незаметно. Если, конечно, не найдется в компании особый пассажир. Как, например, в нашем случае.

Впрочем, смотрите сами: подробнее — в видеосюжете портала «АвтоВзгляд».