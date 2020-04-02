Отель на колесах: тест-драйв нового Opel Zafira Life

Фото: Opel
Если вы часто путешествуете с друзьями, а семье, включая собаку и тещу, в любимом и вроде бы даже большом кроссовере не хватает места, то самое время подумать о машинке побольше. Нет, мы сейчас не о пикапе, куда может влезть пара десятков довольных лиц, и даже не об автобусе. Есть кое-что поинтереснее…

Спасибо Богам за вкрученную в мозг автостроителей идею явить миру минивэн!

Да, лучшей альтернативы для автовояжа большой компанией попросту не существует.

Если, конечно, вы не путешествуете в составе футбольной команды, включая запасных.

Хочешь — создай из своего вэна мобильный офис, а хочешь — отель. Вот и новый Opel Zafira Life позволяет трансформировать салон, как только вздумается его обитателям.

В итоге тысячи километров пролетят незаметно. Если, конечно, не найдется в компании особый пассажир. Как, например, в нашем случае.

Впрочем, смотрите сами: подробнее — в видеосюжете портала «АвтоВзгляд».

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2 апреля 2020
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