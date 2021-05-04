Уходя — не уходи: последний видео тест-драйв Jeep Grand Cherokee

Фото avtovzglyad.ru
В конце этого года в России стартуют продажи нового — пятого по счету — поколения легендарного американского внедорожника Jeep Grand Cherokee. Машина проходит сейчас необходимые сертификационные процедуры и уже была замечена порталом «АвтоВзгляд» на дорогах общего пользования. Однако, как мы уже писали, и «старый» Grand Cherokee никуда из дилерских шоу-румов не уходит: обе версии некоторое время будут продаваться параллельно.

И, как нам кажется, у поклонников марки возникнут определенные трудности при выборе между старым и новым «проходимцем». Понятно, что новое поколение «Гранда» сможет похвастать не только неожиданными стилистическими изысками экстерьера и интерьера, но и продвинутыми техническими решениями.

Однако и «уходящая натура» совершенно не разочаровывает, несмотря на вроде бы преклонный по автомобильным меркам возраст, в чем вы можете убедиться из нашего видеосюжета.

Одним словом, вроде бы и морально устаревший, но по прежнему невероятно харизматичный, Jeep Grand Cherokee четвертого поколения до сих пор может дать приличную фору многим более молодым одноклассникам, не говоря уж «сверстниках».

А если учесть, что его сменщик априори будет стоить существенно дороже, то у потенциального покупателя есть все резоны предпочесть «пенсионера» амбициозному новичку. А вы как думаете?..

автопродажи, авторынок, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье, купить машину, тест-драйв
4 мая 2021
1125