Уходя — не уходи: последний видео тест-драйв Jeep Grand Cherokee

И, как нам кажется, у поклонников марки возникнут определенные трудности при выборе между старым и новым «проходимцем». Понятно, что новое поколение «Гранда» сможет похвастать не только неожиданными стилистическими изысками экстерьера и интерьера, но и продвинутыми техническими решениями.
Однако и «уходящая натура» совершенно не разочаровывает, несмотря на вроде бы преклонный по автомобильным меркам возраст, в чем вы можете убедиться из нашего видеосюжета.
Одним словом, вроде бы и морально устаревший, но по прежнему невероятно харизматичный, Jeep Grand Cherokee четвертого поколения до сих пор может дать приличную фору многим более молодым одноклассникам, не говоря уж «сверстниках».
А если учесть, что его сменщик априори будет стоить существенно дороже, то у потенциального покупателя есть все резоны предпочесть «пенсионера» амбициозному новичку. А вы как думаете?..