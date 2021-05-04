Уходя — не уходи: последний видео тест-драйв Jeep Grand Cherokee

И, как нам кажется, у поклонников марки возникнут определенные трудности при выборе между старым и новым «проходимцем». Понятно, что новое поколение «Гранда» сможет похвастать не только неожиданными стилистическими изысками экстерьера и интерьера, но и продвинутыми техническими решениями.

Однако и «уходящая натура» совершенно не разочаровывает, несмотря на вроде бы преклонный по автомобильным меркам возраст, в чем вы можете убедиться из нашего видеосюжета.