Почему дорожный просвет — не главное достоинство на бездорожье

Дорожный просвет измеряют по нижней точке в районе передней оси автомобиля. Тут получается следующая ситуация. Клиренс машины на неразрезных ведущих мостах (такую схему применяют на серьезных внедорожниках) ограничен корпусом редуктора. А если у автомобиля независимая подвеска, как у кроссовера, то как правило, отсчет ведут от защиты двигателя или от картера. Зачастую получается, что у SUV клиренс выше.

В реальной ситуации дорожный просвет получается не самым важным параметром. Ведь когда автомобиль с независимой подвеской проезжает через неровность, его клиренс меняется, а под жестким мостом он всегда постоянен. На первый план выходят иные характеристики, например, угол въезда.

В классической трактовке, это угол между горизонтальной поверхностью и линией, проведенной между пятном контакта передних колес и нижней точкой переднего бампера. Иными словами, это способность машины забираться в подъем, не касаясь при этом грунта.

Угол съезда — то же самое, но для задней части кузова. Большой угол снижает вероятность замять бампер или подкрылки, если автомобиль скатится назад, скажем, с ледяного уклона.