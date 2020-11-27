Почему дорожный просвет — не главное достоинство на бездорожье

Дорожный просвет измеряют по нижней точке в районе передней оси автомобиля. Тут получается следующая ситуация. Клиренс машины на неразрезных ведущих мостах (такую схему применяют на серьезных внедорожниках) ограничен корпусом редуктора. А если у автомобиля независимая подвеска, как у кроссовера, то как правило, отсчет ведут от защиты двигателя или от картера. Зачастую получается, что у SUV клиренс выше.
В реальной ситуации дорожный просвет получается не самым важным параметром. Ведь когда автомобиль с независимой подвеской проезжает через неровность, его клиренс меняется, а под жестким мостом он всегда постоянен. На первый план выходят иные характеристики, например, угол въезда.
В классической трактовке, это угол между горизонтальной поверхностью и линией, проведенной между пятном контакта передних колес и нижней точкой переднего бампера. Иными словами, это способность машины забираться в подъем, не касаясь при этом грунта.
Угол съезда — то же самое, но для задней части кузова. Большой угол снижает вероятность замять бампер или подкрылки, если автомобиль скатится назад, скажем, с ледяного уклона.
У кроссоверов свесы кузова больше, да и бамперы расположены ниже, чем у внедорожников. Поэтому даже если у SUV высокий клиренс, риск поколоть пластиковые бамперы на бездорожье высок. А вот на внедорожнике через поля можно ехать смело.
Есть и еще такой параметр как угол рампы, или продольный угол проходимости. Это максимальный угол, который может преодолеть автомобиль, не касаясь поверхности «брюхом». Он зависит от сочетания клиренса и длины колесной базы: чем больше клиренс и короче база, чем больше угол рампы.
Важность этого параметра можно увидеть на примере трехдверной и пятидверной LADA 4x4. У них одинаковые углы въезда и съезда, а вот угол рампы «трехдверки» больше, из-за короткой колесной базы. Поэтому, она и считается российским вездеходом, а «пятидверку» чаще покупают дачники, чтобы проехать по раскисшей грунтовке к себе на «фазенду». Для серьезного бездорожья «длинная» LADA не предназначена.