10 необычных автомобильных лайфхаков, о которых вы даже не догадывались

Да, друзья, бывает и такое. К примеру, при необходимости что-либо приклеить в своем автомобиле, совсем необязательно бежать в торговый центр. Клей можно сделать самому.
СУПЕРКЛЕЙ СВОИМИ РУКАМИ
Для этого остаточно иметь кусочек пенопласта и немного бензина или ацетона. Чтобы получить доморощенный суперклей, следует растворить тот самый пенопласт в «горючке», перемешать до появления однородной массы, и можно склеивать все, что вздумается — от пластика до металла. Пять минут, и довольствуйся результатом! Подобный лайфхак поможет в путешествии или выезде на природу, где иногда без хитрости просто не обойтись.
МАГНИТ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Довольно часто, откручивая что-либо, автовладельцы складывают гайки да болты куда попало. К примеру, на аккумулятор, в желоб крыла или в пространство под стеклоочистителями. Но одно неловкое движение, и вся эта мелочевка мгновенно оказывается на земле, где потом ее и днем с огнем не сыщешь. Во избежание подобных неприятностей, рекомендуем использовать самый обычный магнит. Положите его в любое удобное место и складывайте на него хоть винтики, хоть саму отвертку или иной инструмент. Согласитесь, такая «примочка» порой может здорово пригодиться.
ВОЛШЕБНЫЙ ОГОНЬ
В ходе эксплуатации автомобиля случается всякое. Вы лучше нас знаете, как несложно по случайности поцарапать пластиковые элементы в салоне, а иногда и вовсе их повредить. Между тем, есть возможность легко и быстро устранить дефект на пластике с помощью обычной зажигалки. Для этого необходимо аккуратно нагреть мозоливший глаза изъян, и он, словно по мановению волшебной палочки, станет едва заметным. Безусловно, строительный фен куда эффективнее, но в пути он вряд ли найдется у кого-либо из обитателей салона. А вот отыскать или купить зажигалку труда точно не составит.
ШИНЫ НА МЫЛО
А как вам понравится такой копеечный метод восстановления внешнего вида автомобильных покрышек, как с помощью глицерина? Согласитесь, черный цвет шин придает машине красоту, строгости и стиля. И чтобы вернуть «резине» былой окрас, достаточно смешать купленный в соседней аптеке глицерин с обыкновенной водой в пропорции 1:5, а потом неспешно нанести раствор на покрышку. Кстати сказать, подобную процедуру можно провести и с обычным мылом. Главное, чтобы в его составе было достаточное количество того самого глицерина, а не модная нынче ароматическая химия.
ВЕРЕВКА ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
Случается, что даже на самом брутальном внедорожнике можно попасть в ловушку, крепко «засадив» его в закисшей грязевой колее. Особенно, когда автомобиль обут в низкопрофильные дорожные покрышки. Впрочем, наверняка в багажнике автопутешественника найдется моток веревки, которая и поможет преодолеть возникшее препятствие. Для этого наматываем ее на шины, пропуская через колесные диски. Не удивляйтесь, но веревка обладает отличными цепными свойствами, а потому и городской кроссовер вдруг может оказаться серьезным покорителем бездорожья. Главное — берегите бамперы.
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА ВМЕСТО ТРОСА
А для тех, у кого не найдется в машине веревки, и отсутствует трос, поможет смекалка. Правда, без помощи соседского авто уже не обойтись. Удивительно, но пленка-стрейч становится довольно прочной, если скрутить ее в несколько слоев. Сначала растягиваем упаковочный материал между двумя зеркалами «тягача» и «железного коня», угодившего на пресловутом бездорожье в ловушку. Наматываем пленку в несколько слоев, а затем скручиваем ее до получения подобия троса. Там, где стрейч цепляется к зеркалам образуются петли, которые и помогут закрепить «свежеиспеченный» трос в буксировочные проушины.
ТЮНИНГ ДОМКРАТА ШУРУПОВЕРТОМ
Наверняка многие из вас сталкивались с проблемой пробитого на проезжей части колеса. Для замены на «запаску» или пресловутую «докатку» приходится работать домкратом, который вынуждает долго и муторно крутить рукоятку, чтобы вывесить поврежденное колесо. Хуже, когда сама рукоять не блещет эргономикой, доставляя определенный дискомфорт при процедуре. Нивелировать неудобство поможет дрель или шуруповерт. Для этого ручку домкрата крепим в зажимной патрон и жмем на курок. Быстро и эффективно. А главное, что такой «помощник» всегда найдется у хозяина ближайшего жилища или гаража.
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ
Не зря самое дешевое коричневое хозяйственное мыло славится своими чудодейственными свойствами. Некоторые из них следует взять на заметку и автовладельцам. Например, можно самостоятельно очистить интерьер авто после вояжа с детьми. Благодаря жирным кислотам и натриевой соли в составе мыла, раствор отмоет салон быстрее и эффективнее разрекламированной автохимии. А еще «хозяйка» мгновенно избавит стекла и зеркала от разводов, налета, пыли. Натираем окна сухим кусочком мыла и протираем салфеткой. И никакого больше запотевания!
КОНДИЦИОНЕР И ДЛЯ БЕЛЬЯ, И ДЛЯ СТЕКОЛ
Продвинутые водители уже вовсю используют кондиционер для белья, который справляется с грязью и налетом на лобовом стекле гораздо эффективнее, чем стеклоомывающая жидкость. А все потому, что в его составе много катионных, так называемых поверхностно-активных веществ (ПАВ), производных от кислот. Они-то и покрывают стекло невидимой пленкой, с которой легко скатывается грязь и остатки насекомых. Просто добавляем колпачок кондиционера в пятилитровую канистру воды или «незамерзайки», заливаем состав в бачок омывающей жидкости, и триплекс будет чистым, как никогда.
ХЕНДМЕЙД-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СМАРТФОНА
Если вы забыли взять с собой в дорогу стационарный крепеж для «мобильника», можно соорудить его самостоятельно. Понадобятся несколько резинок, нитки и канцелярский зажим для бумаги, а на худой конец — прищепки. Снимаем с клипсы оба ушка, обматываем их плотной нитью, а после возвращаем скобки на место и фиксируем получившийся держатель резинками. Готовое приспособление цепляем к дефлектору, и вуаля — крепеж готов. Пожалуй, единственный минус девайса — отсутствие возможности поворачивать телефон. Главное — заранее выстроить удобный для водительского глаза угол.