10 необычных автомобильных лайфхаков, о которых вы даже не догадывались

Да, друзья, бывает и такое. К примеру, при необходимости что-либо приклеить в своем автомобиле, совсем необязательно бежать в торговый центр. Клей можно сделать самому.

СУПЕРКЛЕЙ СВОИМИ РУКАМИ

Для этого остаточно иметь кусочек пенопласта и немного бензина или ацетона. Чтобы получить доморощенный суперклей, следует растворить тот самый пенопласт в «горючке», перемешать до появления однородной массы, и можно склеивать все, что вздумается — от пластика до металла. Пять минут, и довольствуйся результатом! Подобный лайфхак поможет в путешествии или выезде на природу, где иногда без хитрости просто не обойтись.



МАГНИТ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Довольно часто, откручивая что-либо, автовладельцы складывают гайки да болты куда попало. К примеру, на аккумулятор, в желоб крыла или в пространство под стеклоочистителями. Но одно неловкое движение, и вся эта мелочевка мгновенно оказывается на земле, где потом ее и днем с огнем не сыщешь. Во избежание подобных неприятностей, рекомендуем использовать самый обычный магнит. Положите его в любое удобное место и складывайте на него хоть винтики, хоть саму отвертку или иной инструмент. Согласитесь, такая «примочка» порой может здорово пригодиться.