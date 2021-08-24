Без понтов и без дорог: сумасшедший тест-драйв новой LADA Niva Travel

Фото и видео: АвтоВзгляд
За что мы любим старую, хотя и не всегда добрую Chevrolet Niva? Правильно: за неприхотливость в эксплуатации, дешевизну в обслуживании и завидные внедорожные повадки. А за что нам следует ее ненавидеть? Портал «АвтоВзгляд» выяснил это в ходе бескомпромиссного тест-драйва старушки «Шнивы» в свеженьком костюмчике Travel от кутюрье бренда LADA.
Вячеслав Василенко

Без помощи GM волжане сделали новую LADA Niva Travel, да только от старой она почти ничем не отличается. Однако это, скорее, плюс, чем минус. Ведь «Ниву» по-прежнему можно починить в любом гараже у дяди Вани, воспользовавшись кувалдой, «беленькой» и могучим русским словцом.

Скажем больше: под стать традициям она не лишилась козыря в виде умения ездить боком там, где не может проехать прямо. Да и запчасти на автомобиль не разоряют порой даже счастливого владельца. В общем, не машина, а подарок судьбы.

Правда, кое-какие вопросы к вездеходу, ставшему полноправным российским, все же имеются. И немало. Впрочем, найдутся на них и ответы.

Но хватит букв — лучше посмотрите наш видеоролик, проливающий свет на целую россыпь неоднозначностей. Главное –не забыть перед началом принять на грудь… корвалола.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, бездорожье, технология, тест-драйв
24 августа 2021
51