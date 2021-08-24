Без понтов и без дорог: сумасшедший тест-драйв новой LADA Niva Travel

Без помощи GM волжане сделали новую LADA Niva Travel, да только от старой она почти ничем не отличается. Однако это, скорее, плюс, чем минус. Ведь «Ниву» по-прежнему можно починить в любом гараже у дяди Вани, воспользовавшись кувалдой, «беленькой» и могучим русским словцом.

Скажем больше: под стать традициям она не лишилась козыря в виде умения ездить боком там, где не может проехать прямо. Да и запчасти на автомобиль не разоряют порой даже счастливого владельца. В общем, не машина, а подарок судьбы.