Чей автопилот лучше: сравнительный тест-драйв экипажей Деда Мороза и Санта Клауса

Дед Мороз, как и его западный коллега, не просто сидят в своем офисе, распределяя задачи между эльфами и оформляя почтовые отправления. Как известно, Дед Мороз и Санта Клаус тоже являются водителями. Раз в год и тот, и другой садятся в свои повозки и лично развозят огромное количество подарков по адресатам. Естественно, нам интересно — какими же, собственно, транспортными средствами пользуются эти джентльмены. И какими техническими характеристиками обладает их транспорт. Начнем с Деда Мороза.
Он передвигается достаточно скромно, очевидно из-за специфики нашей дорожной сети. Его сани тянет за собой тройка коней, которым в некоторых источниках дают имена зимних месяцев — Декабрь, Январь и Февраль. Кстати, в тройку запрягаются орловские рысаки. Масса одного коня — 550 килограммов. А их ведь три. Значит получаем 1650 килограммов неукротимой мощи и красоты. При этом сбруя коней богато украшена колокольчиками и бубенцами, которые впоследствии оказались прообразом современных сирен. С Санта Клаусом все несколько по-другому.
С одной стороны, он также перемещался на санях. Но в движение их приводят уже олени. Причем — северные. Масса такого живого силового модуля составляет 180 кг. И до 1939 года в упряжке Санты их было аж 8. И у них есть имена — Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner и Blitzen. А в 1939-м случилась неприятность. Из-за внезапной непогоды, снега и тумана западный коллега Деда Мороза не смог выехать на раздачу подарков. К счастью, выяснилось, что один из оленей, находящихся в резерве, по странному стечению обстоятельств обладал красным светящимся носом и необычным именем Рудольф.
И олений нос хорошо освещал дорогу в темноте. Таким образом была создана первая система навигации с элементами автономного вождения. Впрочем, наш Дед Мороз не был замечен в ситуациях с потерей маршрута и уж тем более подарков. То есть система навигации или даже автопилот у него присутствовали сразу в базовой комплектации. Да и если сравнивать удельную мощность экипажей Деда Мороза и Санта Клауса, преимущество будет за отечественным транспортным средством. Против 1650 килограммов лошадиной взрывной мощи Санта может выставить только 1620 килограммов оленьей. И то, если считать Рудольфа.
А он, похоже, больше отвечал за навигацию, нежели за скорость. Кстати, нос Рудольфа привел к неожиданному результату. Похоже, что именно благодаря ему были изобретены проблесковые маячки для спецавтомобилей. Поскольку именно в 40-х эти устройства впервые стали применяться на транспорте. Тогда для привлечения внимания водителей использовались маячки синего, красного, зеленого, оранжевого и лунно-белого цветов. А такая цветовая гамма идеально подходит и для украшения новогодней елки.
А вообще Деда Мороза вполне можно отнести если не к покровителю, то к уравнителю возможностей транспортных средств независимо от их стоимости, насыщенности технологиями и года выпуска. Ведь зимой из-за снижения коэффициента сцепления с дорогой, динамика машин перестает зависеть от мощности двигателя и определяется уже исключительно уровнем мастерства пилота. Но отличительной чертой настоящего мастера является то, что он никуда не спешит. И портал «АвтоВзгляд» желает, чтобы ваше поведение за рулем автомобиля не заставляло ГИБДД «радовать» вас с помощью мобильной елки со спецсигналами.