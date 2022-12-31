Чей автопилот лучше: сравнительный тест-драйв экипажей Деда Мороза и Санта Клауса

Дед Мороз, как и его западный коллега, не просто сидят в своем офисе, распределяя задачи между эльфами и оформляя почтовые отправления. Как известно, Дед Мороз и Санта Клаус тоже являются водителями. Раз в год и тот, и другой садятся в свои повозки и лично развозят огромное количество подарков по адресатам. Естественно, нам интересно — какими же, собственно, транспортными средствами пользуются эти джентльмены. И какими техническими характеристиками обладает их транспорт. Начнем с Деда Мороза.

Он передвигается достаточно скромно, очевидно из-за специфики нашей дорожной сети. Его сани тянет за собой тройка коней, которым в некоторых источниках дают имена зимних месяцев — Декабрь, Январь и Февраль. Кстати, в тройку запрягаются орловские рысаки. Масса одного коня — 550 килограммов. А их ведь три. Значит получаем 1650 килограммов неукротимой мощи и красоты. При этом сбруя коней богато украшена колокольчиками и бубенцами, которые впоследствии оказались прообразом современных сирен. С Санта Клаусом все несколько по-другому.

С одной стороны, он также перемещался на санях. Но в движение их приводят уже олени. Причем — северные. Масса такого живого силового модуля составляет 180 кг. И до 1939 года в упряжке Санты их было аж 8. И у них есть имена — Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner и Blitzen. А в 1939-м случилась неприятность. Из-за внезапной непогоды, снега и тумана западный коллега Деда Мороза не смог выехать на раздачу подарков. К счастью, выяснилось, что один из оленей, находящихся в резерве, по странному стечению обстоятельств обладал красным светящимся носом и необычным именем Рудольф.