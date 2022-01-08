Чем обернется новогодний простой автомобиля

«Я буду чистить и прогревать», «да мы все праздники будем куда-то ездить» и прочие «мантры» превратились в тлен уже в девять вечера 31 декабря. Год, по набившей оскомину традиции, был тяжелым, всем и каждому хочется отдохнуть и пуститься во все тяжкие. Многие просто уехали отдыхать — лыжи и горы никакой коронавирус не закроет — а те, кто остался дома, наверняка провели эти дни «на заднем сидении». Короче говоря, машина стояла «на прикол».
Однако праздники, несмотря на двухнедельную свою продолжительность, неминуемо закончатся. И вот уже снова надо ставить будильник, чтобы сутра успеть «к станку». Вопрос только в том, на сколько его ставить, ведь с машиной после столь долгого простоя наверняка придется повозиться?
Для начала, просто расчистить от снега. Некоторым счастливчикам для этой задачи хватит и простой щетки, а кому-то придется и лопатой помахать: тракторы, что все праздники нагребают бруствер перед припаркованными автомобилями, время даром не теряют. Покупать полновесную лопату для этой задачи, конечно, не стоит. Ее надо будет где-то возить, а для извлечения машины из дворового сугроба хватит и «совка XL». Причем удобнее всего пользоваться легким инструментом из прочного пластика, который и в деле поможет, и в багажник легко поместится.
Далее наступает черед водительской двери. Аккумулятор, к бабке не ходи, за праздники сел, так что «отпирать ворота» придется ключом. Отпирать, проклиная того умника, что решил помыть машину 31 декабря. Личинка замка, естественно, замерзла, ключ не проворачивается, а сломать его — дело плевое.
Чтобы не начинать новый год с решения проблем, нужно заранее запастись инвентарем: отогревать замок зажигалкой, раскаляя ключ, занятие посредственное, гораздо проще и дешевле купить размораживатель замков, способный справиться с задачей буквально за пару «пшиков». Благо, стоят они копейки. На всякий случай: решение актуально, если флакон хранить дома в шкафу, а не в багажнике автомобиля.
Далее — АКБ. Если он «повстречался со снежной королевой» и превратился в льдину, то решение вопроса только одно: отнести батарейку домой и пешком отправиться на ближайшую остановку общественного транспорта. Но если батарейка «подает признаки жидкости» — булькает и перетекает внутри — то можно и «прикурить». Вариант с соседской машиной — совет, себя изживший.
Уж слишком велик риск спалить блоки ЭБУ от скачка напряжения. Намного проще и продуктивнее попросить у Деда Мороза компактный бустер — мощный powerbank, с завода оснащенный «крокодилами». Девайс не только позволяет трижды запустить мотор, но и держит заряд на протяжении нескольких месяцев. Полезная вещица, которой точно найдется место в багажнике.
Теперь пуск двигателя и долгий прогрев. За двухнедельный «отпуск» масло успело не только загустеть, но и полностью стечь в картер. Наша задача — дать ДВС достаточно времени на смазку всех узлов. Кстати, неровная работа двигателя в данном случае — это не так уж страшно. Три к четырем, что уже через несколько минут форсунки и дроссель оживут и обеспечат стабильность. Пока мотор греется, проверяем давление в шинах. Наверняка они «подрастеряли» давление за две-то недели, а риск на зимней дороге — дело опрометчивое. Так что насос в руки и водить хороводы вокруг машины.
Как видите, даже везунчикам следует заложить дополнительные полчаса времени на первый рабочий день. Дел предстоит сделать немало, и это стоит учесть, устанавливая первый будильник в 2022 году.