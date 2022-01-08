Чем обернется новогодний простой автомобиля

«Я буду чистить и прогревать», «да мы все праздники будем куда-то ездить» и прочие «мантры» превратились в тлен уже в девять вечера 31 декабря. Год, по набившей оскомину традиции, был тяжелым, всем и каждому хочется отдохнуть и пуститься во все тяжкие. Многие просто уехали отдыхать — лыжи и горы никакой коронавирус не закроет — а те, кто остался дома, наверняка провели эти дни «на заднем сидении». Короче говоря, машина стояла «на прикол».

Однако праздники, несмотря на двухнедельную свою продолжительность, неминуемо закончатся. И вот уже снова надо ставить будильник, чтобы сутра успеть «к станку». Вопрос только в том, на сколько его ставить, ведь с машиной после столь долгого простоя наверняка придется повозиться?

Для начала, просто расчистить от снега. Некоторым счастливчикам для этой задачи хватит и простой щетки, а кому-то придется и лопатой помахать: тракторы, что все праздники нагребают бруствер перед припаркованными автомобилями, время даром не теряют. Покупать полновесную лопату для этой задачи, конечно, не стоит. Ее надо будет где-то возить, а для извлечения машины из дворового сугроба хватит и «совка XL». Причем удобнее всего пользоваться легким инструментом из прочного пластика, который и в деле поможет, и в багажник легко поместится.