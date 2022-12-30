Едем в никуда: 2023 ничего хорошего водителям страны не готовит

То, что этот год был ужасным для всей автомобильной отрасли России, лишний раз доказывать не надо. Уход всех западных и японских брендов, остановка деятельности корейских марок, длительные перерывы в работе отечественных автозаводов — все это нанесло сокрушительный удар по авторынку. Наша страна осталась без современного производства и современных технологий. Печально, поскольку такую дыру быстро не запломбируешь. На исправление ситуации нет ни времени, ни целевого финансирования, которое направляется вместо этого на безблагодатное стимулирование продаж. Попросту говоря, 20 млрд. рублей пущены по ветру.

СПЛОШНОЙ ОЬМАН

Были ли какие-либо положительные моменты в автомобильной истории России−2022? Если как следует поискать, то найти, конечно, можно, можно. Самый главный из них, а вернее — единственный: всплыла на поверхность многолетняя ложь отечественных и зарубежных производителей о высокой локализации производства. Как только большая часть путей подвоза комплектующих из-за рубежа оказалась перекрытыми, так заводы сразу же остановились. И наш родной, до боли посконный АВТОВАЗ не стал исключением: ему пришлось прекратить выпуск самых интересных моделей — Largus, Vesta и XRAY. Жаль только, что эффект от полезного во всех отношениях «открытия» оказался нулевым, так как на государственном уровне никто никак на него не отреагировал.

ВЫХОДА НЕТ

Но как бы ни был тяжел уходящий год, наступающий вряд ли станет легче. Во-первых, по мнению ряда экономистов, медленно, но верно надвигается кризис, не связанный ни с Россией, ни с дефицитом энергоносителей. Мировая экономика выстроена под избыточный спрос, поддерживать который стало невозможно. Начинает постепенно разрушаться инфраструктура, деградируют и выбывают производственные мощности. Наша экономика, заботливо вмонтированная в мировую, также пострадает, что не замедлит отразиться на автопроме, которому и так несладко. Но перейдем от глобальных проблем к нашим локальным.