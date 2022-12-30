Едем в никуда: 2023 ничего хорошего водителям страны не готовит

То, что этот год был ужасным для всей автомобильной отрасли России, лишний раз доказывать не надо. Уход всех западных и японских брендов, остановка деятельности корейских марок, длительные перерывы в работе отечественных автозаводов — все это нанесло сокрушительный удар по авторынку. Наша страна осталась без современного производства и современных технологий. Печально, поскольку такую дыру быстро не запломбируешь. На исправление ситуации нет ни времени, ни целевого финансирования, которое направляется вместо этого на безблагодатное стимулирование продаж. Попросту говоря, 20 млрд. рублей пущены по ветру.
СПЛОШНОЙ ОЬМАН
Были ли какие-либо положительные моменты в автомобильной истории России−2022? Если как следует поискать, то найти, конечно, можно, можно. Самый главный из них, а вернее — единственный: всплыла на поверхность многолетняя ложь отечественных и зарубежных производителей о высокой локализации производства. Как только большая часть путей подвоза комплектующих из-за рубежа оказалась перекрытыми, так заводы сразу же остановились. И наш родной, до боли посконный АВТОВАЗ не стал исключением: ему пришлось прекратить выпуск самых интересных моделей — Largus, Vesta и XRAY. Жаль только, что эффект от полезного во всех отношениях «открытия» оказался нулевым, так как на государственном уровне никто никак на него не отреагировал.
ВЫХОДА НЕТ
Но как бы ни был тяжел уходящий год, наступающий вряд ли станет легче. Во-первых, по мнению ряда экономистов, медленно, но верно надвигается кризис, не связанный ни с Россией, ни с дефицитом энергоносителей. Мировая экономика выстроена под избыточный спрос, поддерживать который стало невозможно. Начинает постепенно разрушаться инфраструктура, деградируют и выбывают производственные мощности. Наша экономика, заботливо вмонтированная в мировую, также пострадает, что не замедлит отразиться на автопроме, которому и так несладко. Но перейдем от глобальных проблем к нашим локальным.
В больших количествах начнут выходить из строя автомобили, заменить которые станет нечем — эксперты оценивают дефицит новых машин в следующем году в 1 миллион единиц. Это, по всей вероятности, очень оптимистичный сценарий, и вот почему. И поскольку Европа и Япония в обозримом будущем будут продолжать кочевряжиться, то в России по большому счету остаются только два игрока — отечественные и китайские производители. Если, конечно, не очнутся от летаргического сна корейцы, что резко изменит картину.
СОМНИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Но надежды на такой поворот событий мало. При полном отсутствии конкурентов, наши и китайцы займут в 2023 году почти весь рынок. Львиную долю среди первых получает АВТОВАЗ, планирующий выпустить 400 000 автомобилей. Правда, еще минувшим летом и президент автогиганта Максим Соколов, и глава Минпромторга Денис Мантуров утверждали, что на заводе хотят изготовить 500 000 машин, так что вполне стоит ожидать еще одного понижения планки. И никто не удивится, поскольку планы планами, а реальность — реальностью.
К примеру, тот же АВТОВАЗ заявлял, что в 2022 году выпустит около 220 000 авто. На деле по весьма лояльному подсчету Ассоциации европейского бизнеса за 11 месяцев произведено только 164 636 машин, причем за ноябрь — 21 726 штук. То есть, реально за год с конвейера сойдут 190 000 или, в крайнем случае, 200 000 «Лад». Подумайте сами, насколько велика вероятность исполнения тольяттинских планов на 2023-й…
КИТАЙСКАЯ ПОДСТАВА
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», китайцы вообще не торопятся наращивать ударными темпами объемы продаж, то ли опасаясь возможных вторичных санкций, то ли вполне довольствуясь получаемой немалой прибылью. И дефицит в 1 млн. легковушек имеет все шансы вырасти до полутора–двух миллионов в течение ближайших 12 месяцев.
…Так что будущее нашей автомобильной отрасли представляется в достаточно мрачном свете. Более того, до сих пор грустную ситуацию хоть как-то сглаживали запасы новых автомобилей, хранившихся на складах. Но теперь они почти все распроданы, а к весне их совсем не останется.