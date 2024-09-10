И в пир, и в мир: видео тест-драйв кроссовера Jetour Dashing

Jetour Dashing, дебютировавший в России летом 2023-го, сражается за внимание и кошельки покупателей в довольно плотном сегменте компактных кроссоверов, где представлены сильные игроки, работавшие над репутацией не один год. И что же «Дэшинг» может им противопоставить, помимо интересного дизайна и «вкусной» цены? Ответ на этот вопрос — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

«АвтоВзгляд» проверил, на что способен компактный SUV в городе и в путешествии

Если недорогих седанов или представительских семиместных кроссоверов на российском рынке новых автомобилей все еще не хватает, то выбор компактных SUV у потребителя широкий. Ведь как минимум одна модель этого класса имеется сейчас в линейке каждой китайской марки, представленной в нашей стране официально. Если, конечно, не учитывать некоторые суббренды, ориентированные на особые ниши — скажем, внедорожников или «электричек».

Тем не менее, несмотря на бешеную конкуренцию в сегменте, Dashing отнюдь не в «аутсайдерах»: за первые восемь месяцев 2024 года за героя нашего сегодняшнего обзора проголосовали рублем чуть меньше 10 000 покупателей. Это — самая популярная модель марки Jetour, которая, кстати говоря, по результатам января-августа закрепилась на восьмой строчке в рейтинге продаж, реализовав 21 716 новеньких машин.

Но куда больше удивляет другое. Изучив отзывы реальных владельцев Jetour Dashing, редакция портала «АвтоВзгляд» пришла к выводу, что серьезных нареканий у пользователей этого «гаджета на колесах», в общем-то, нет (подробнее об этом здесь). Но одно дело — читать чужие комментарии, и совсем другое — испытать автомобиль лично, формируя собственное представление о модели. Это мы и сделали.

Jetour Dashing любопытен, с какой стороны на него ни посмотри. Причем не только в прямом, но и в переносном смысле. Во-первых, неподдельный интерес, конечно, вызывает экстерьер и оформление внутреннего убранства. Огромный «телевизор» мультимедийного комплекса (12,8 дюймов в младших комплектациях и 15,6 — в топовой), подрулевой селектор коробки передач, бескомпромиссный минимализм.

Во-вторых, восхищает ответственный подход инженеров к решению технических вопросов: настройке силовых агрегатов, рулевого управления, подвесок. Разумеется, автостроителю еще есть, к чему стремиться, но другим китайским кроссоверам класса «компакт» Jetour Dashing по этим показателям ничуть не проигрывает уже сейчас. А в чем-то он у них даже выигрывает. Например, в разгонной динамике.

В-третьих, поражает широчайший перечень оборудования, в который входит масса «безопасных», «комфортных» и просто «приятных» опций. Скажем, в списке можно отыскать систему очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) с ионизатором и мониторингом угарного газа, кожаную отделку кресел, разъем Type-C на центральном тоннеле, а также круговой обзор 360 градусов с функцией отображения пространства под машиной.

Наконец, приятно удивляет Jetour Dashing и ценой. Воспользовавшись всеми возможными спецпредложениями, приобрести кроссовер в базовом исполнении можно за 1 919 900 рублей, в топовом — за 2 619 900. Можно, но нужно ли? А ответ на этот вопрос — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.