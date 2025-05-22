Первый тест-драйв новейшего кроссовера Omoda C7: старпёрам не беспокоиться

Мы поздравляем небольшое, но яркое семейство Omoda в России с прибавлением. Третий — броский кроссовер С7 — в условиях наметившегося нынешней весной резкого спада продаж будет явно не лишним. Флагман наверняка внесет свежую струю здорового абсурда в и без того пестрый дуэт предлагаемых в нашей стране моделей C5 и S5. А что дебютант собой представляет, выяснил в ходе премьерного тест-драйва портал «АвтоВзгляд».

Со своей майской новинкой производитель, что называется, отправился во все тяжкие. Когда инструменты, тематика и персонажи компьютерных игр будоражат нереализованные водительские амбиции геймеров — это мы знаем. Привыкли и даже поощряем, если в разумных количествах. Однако обратный отсыл — что-то новенькое. А между тем, кроссовер Omoda C7 явно претендует на приставку «кибер».

Судите сами. Донельзя футуристичная внешность концепта, еще толком не отработавшего «лицом» на подиумах международных автосалонов. Водительское кресло, создатели которого, со слов представителей компании, черпали вдохновение в киберспорте. Руль по форме и дизайну из той же оперы, по образу и подобию геймпада! И, наконец, банальная возможность «подкинуть» геймпад как таковой к мутировавшему до 15,6 дюймов тачпаду-переростку, чтобы прямо в машине устроить «реальную зарубу».

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И возблагодарим главного автомобильного бога за то, что до России пока не добралась главная «фишка» дерзкого флагмана — перемещающийся по специальным направляющим от центра к переднему пассажиру (на место бардачка) планшет мультимедиа со всем своим могучим 8-ядерным нутром. Но, может, до нас сия инновация и не доедет вообще. Иначе водители топовых версий — они же покупатели — лишатся не только перчаточного ящика, но и возможности собственноручно управляться с большинством функций весьма продвинутой автоновинки. Ведь ее создатели по традиции оставили нам самую малость физических кнопок, до которых можно будет дотянуться.

Слово «малость» справедливо и для приборной панели. По сути, перед водителем угадываются свет и очертания дисплейчика размером едва ли больше среднего смартфона. И ваш покорный слуга, имея на оба глаза безобидные предпенсионные «+2» без очков для чтения, извините, эту кибернетику уже, что называется, не вывозит. Так что своего зрелого покупателя производитель конфетки С7 фактически лишил сладкого сознательно. По сугубо медицинским показателям. Лично я цифры спидометра на «приборке» разбирал не отчетливо. Спасибо, выручал проекционный дисплей на стекле. Но он ведь только в топовой версии...

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А жаль. Автомобиль мог бы оказаться интересен самой широкой публике. Яркий, однозначно узнаваемый в потоке дизайн привлечет не только молодых и дерзких, но и тех, кому бес в ребро. Третье поколение отчасти уже зарекомендовавшего себя в империи Chery 150-сильного (275 Нм) турбомотора 1.6 TGDI, разработанного совместно с австрийцами из AVL, под стать разумному темпераменту, скорее, зрелого человека.

Полностью независимая подвеска во всех модификациях — еще один аргумент в пользу большего комфорта. Тогда как возможность приобрести машину с полным приводом наверняка используют опять же апологеты практичности (им наверняка окажется по душе и почти полная оцинковка кузова), а также те, кто ищет неординарное авто для всей семьи с запасом места в салоне.

Словом, здешний дизайнерский космос и киберстрасти разумно сдобрены заурядными житейскими прелестями. Так, дверные ручки на удивление решены просто и эффективно, они утоплены в двери и не шумят на скорости. Передние стекла — триплекс. В салоне тихо и просторно. Подушку передних сидений по просьбам трудящихся китайцы наконец удлинили. Стало удобнее. Рычаг 7-ступенчатого «робота» благородно, по-мерседесовски, торчит из-под руля справа. На центральной консоли освободилось место под парочку смартфонов, один из которых можно заряжать без провода. Аналогичный, беспроводной, режим предусмотрен и для протоколов коммутации через Apple CarPlay и Android Auto.

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Любителям съехать с асфальта, быть может, не достанет ручного режима КП. Но в данном случае, когда у полноприводных модификаций традиционный трехпозиционный спектр ездовых режимов дополнен еще четырьмя внедорожными пресетами, включая имитацию блокировки, «лепестки» и не нужны. Достаточно отключить ESP и внатяг в горку по песочку...

Однако наше знакомство с этой модной штучкой состоялось исключительно на столичных улицах. Пробки, ограничения — не разгонишься. Ментально в футуристичном С7 ощущаешь себя под стать обладателям авто подороже. Владельцы Li и Avatr из-за двухслойного окошка С7 уже не кажутся избранными. И не важно, что все материалы салона, по сути, синтетика. Зато красивая и модная.

К тому же ты знаешь, что это именно у тебя интеллектуальная система терморегулирования двигателя, позволяющая ему зимой достигать рабочей температуры уже через три минуты. Это твоя подвеска не жестит, словно наша жизнь, а эффективно глотает вибрацию и неровности за счет новых гидравлических элементов в опорах двигателя и втулках передних рычагов. Машина и правда заметно комфортнее иных коллег по концерну пролезает через «лежачих полицейских» и отрабатывает дорожные стыки.

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Да, отлично настроенный мотор и стремительный «робот», по струнке откалиброванный спецами Getrag, дают неплохой синергетический эффект. Довольно массивному С7, благодаря некоторым габаритам отчасти даже претендующему на конкуренцию в D-классе, чтобы соответствовать собственным дизайнерским амбициям в городе, вполне хватает его 150 «лошадок». Что будет на трассе при обгонах (или просто в горку), сказать сложно. Однако откровенно вялым полноприводный кроссовер не назовешь. Для города самое то, даже несмотря на расход более 11 л топлива по пробкам и в плотном потоке.

Кроме того, универсализма С7 хватает за глаза. Здесь и внушительный багажник с полноценным колесом в подполе, и второй ряд со всеми нынешними атрибутами комфорта, включая дефлекторы обдува и обогрев кресел. Хватает и полезного пространства. Пусть в основе C7 производная модульной платформы T1X, что и у C5, однако в сравнении с «пятеркой» длина увеличилась на 260 мм, до 4660 мм. Машина на 45 мм прибавила в колее, стала отчасти выше, подросла и в базе — до 2720 мм (+90 мм). Вот вам и сантиметры комфорта.

Что же до ближайших конкурентов, то это Haval F7 и, быть может, не менее космический Geely Atlas. Предметно прицениться в полной мере мы сможем лишь через несколько дней, когда Omoda обнародует прайсы на все пять комплектаций со всеми возможными бонусными программами, а пока известна лишь рекомендованная цена базовой переднеприводной версии — 3 399 900 рублей. Не мало, учитывая, что тот же моноприводный Haval аж на несколько сотен тысяч дешевле. Локализация, знаете ли...