Спокойствие, только спокойствие: тест-драйв кроссовера Jetour T2 с «автоматом»

Jetour T2, поступивший в российскую продажу минувшей весной, быстро завладел вниманием потенциальных покупателей. И хотя наша публика встретила самобытного дебютанта довольно тепло, в многочисленных обсуждениях нередко поднимался «трансмиссионный» вопрос — мол, внедрили бы «автомат», а не «робот», и вообще цены бы машине не было. Местному представительству бренда пришлось проявить убедительность, чтобы доказать китайским партнерам необходимость такого шага. И их усилия увенчались успехом — ровно через год в линейке появилась долгожданная модификация с классической АКП.

В нашей стране кроссоверы с внедорожными амбициями стали уже в некотором смысле культурным явлением. Конечно, это не просто дань моде — высокий клиренс и полный привод действительно помогают «выживать» на российских дорогах. Но куда важнее психологический аспект: такой автомобиль дарит ощущение готовности к любым испытаниям — будь то снежные заносы, разбитые проселки или грязевые лужицы. Даже если вы и не выезжаете за границы города, все равно приятно, согласитесь.

Автопроизводители, в свою очередь, ловко обыгрывают этот запрос, предлагая самые разные варианты — от беспомощных городских моделей с брутальной лишь внешностью до довольно смелых машин, которые не только «выглядят», но и «могут». К последним уверенно отнесем Jetour T2, созданный, как говорят китайцы, как раз таки для приключений. Этот SUV довольно быстро собрал вокруг себя поклонников, и наверняка в обозримом будущем их станет еще больше — примкнут и те, кто воспринимает исключительно «честные» АКП.

В основе новой для Jetour T2 трансмиссии лежит восьмиступенчатая гидромеханика, разработанная инженерами Chery. Различные модификации этой коробки передач уже устанавливают на разные модели брендов, входящих в концерн — скажем, на Jetour Dashing или Soueast S07. И ими, вероятнее всего, список не ограничится: этот «автомат» должен в перспективе появиться и на других автомобилях огромной «вишневой» семьи.

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И хотя рассказывая о новой трансмиссии, представители Jetour подчеркивают, что это — собственная разработка китайцев, они все же не скрывают, что «вдохновлялись» инженеры Chery работой своих коллег из Aisin. Впрочем, ничего зазорного — даже великие художники когда-то начинали с подражаний. Фрикционы в конструкции немецкие, соленоиды — японские. А вот шестерни и непосредственно корпус производят в Китае, что позволяет сохранить адекватную себестоимость агрегата.

Естественно, у кроссовера с «автоматом» иной характер разгонной динамики. Все-таки и коробка совсем другая, и сам автомобиль чуть тяжелее (на 35 кг, если сравнивать с «роботизированной» версией). Наблюдается некоторая философская задумчивость — как при старте с места, так и во время стремительного ускорения. Однако она столь незначительна, что в условиях повседневной эксплуатации раздражать не будет.

Трогание с места на «автоматическом» Jetour T2 происходит мягко и естественно, а смена передач осуществляется так деликатно, что ни о каких даже маломальских толчках речи идти не может. Набор скорости при этом спокойный, ровный, уверенный. Но, повторюсь, из-за небольшой задержки реакций такие маневры, как, например, обгон или резкое перестроение в соседний ряд, стоит планировать немного заранее.

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Или есть другой вариант — можно заблаговременно перейти в режим «Спорт». Он вносит живость в поведение автомобиля, причем делает это с азиатской вежливостью, без излишней нервозности. А вообще, думается, эта модификация придется по нраву тем, кто предпочитает более флегматичный, не импульсивный стиль вождения. Хотя Jetour T2 в принципе создавался как образцовый кроссовер для путешествий, где комфорт и выносливость превалируют над гоночными амбициями...

Но вернемся к «автомату». На что может рассчитывать будущий владелец? Например, на высокую плавность хода. Другое важное достоинство новой версии — абсолютная предсказуемость. Рулевой избавлен от необходимости угадывать «настроение» машины: каждый маневр, каждое нажатие педали акселератора встречает четкий и понятный отклик. Играет на руку и филигранная точность в дозировании тяги — та, что становится решающим фактором на скользком покрытии.

В этом мы убедились лично во время премьерного тест-драйва в Красноярске, где организаторы подготовили для журналистов довольно сложный маршрут, пролегавший через заснеженные тракты, ледяные насты и коварную вязкую грязь. И в условиях «прелестей», типичных для ранней российской весны, T2 держался достойно — легко преодолевал снежные преграды, бесстрашно форсировал мелководные участки, демонстрировал уверенную устойчивость на обледенелых подъемах. Причем — даже без активации дополнительных электронных ассистентов и перехода во «внедорожные» режимы.

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С рулевым управлением все по-прежнему — отличия от «роботизированной» версии если и есть, то минимальные. Квадратная форма «баранки» кажется далеко не самым удобным решением, да и четкой обратной связи с колесами немного не хватает. «Всеядная» подвеска ответственно отрабатывает любые неровности, раскачка на скорости не сказать, что сильно ощутима. Пожалуй, единственное, что напрягало, это нервозная рябь на грунтовке, изрезанной мелкими, но глубокими трещинками.

Важно отметить, что одной лишь автоматической коробкой передач список отличительных особенностей топовой версии Discovery не ограничивается. Визуальная доминанта — полноразмерное запасное колесо, разместившееся на пятой двери, где у «роботизированной» модификации находится пластиковый кожух. Конечно, чтобы его «освободить», тоже нужно проделать ряд манипуляций, в том числе аккуратно демонтировать камеру заднего вида. Но так проще. В остальном по части экстерьера все по-прежнему.

В салоне же изменений намного больше. Скажем, задние пассажиры отныне могут наслаждаться подогревом не только сидений, но и спинок. Да-да, именно задние — у переднего пока еще «отапливается» только подушка. Водитель — массажем. Автоматически затемняющееся зеркало заднего вида добавляет комфорта в ночных поездках, 220-вольтовая розетка в багажнике — в путешествиях. Кроме того, есть система очистки воздуха с фильтром PM 2.5 — как по мне, реальной пользы от этой штуки немного, но все же.

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Если заглянуть в прайс-лист Jetour T2, то можно увидеть, что базовое исполнение Voyage сегодня предлагается в России по цене от 3 959 000 целковых без учета скидок, среднее Expedition — от 4 249 000, новая версия Discovery — от 4 449 000. Оправдана ли переплата за последнюю? На мой взгляд, вполне. Все-таки мы подразумеваем не только другую коробку, но и расширенный список опций. То есть машина в этой комплектации будто более совершенная, «допиленная».

Но даже если абстрагироваться от всех фишек-плюшек, честный «автомат» — сам по себе очень весомый аргумент. По сравнению с «роботом» он, как ни крути, более вынослив, что весьма актуально в российских условиях эксплуатации. И особенно — если вы частенько практикуете выезды на бездорожье или буксировку принципа. С преселективом тоже, конечно, можно, но с АКП, согласитесь, как-то спокойнее что ли.

Стоит подумать и о будущем. Вряд ли у нынешних владельцев Jetour T2 возникнут серьезные проблемы с дальнейшей перепродажей кроссоверов (впрочем, кто знает, что с ними будет лет через пять), но автомобили с автоматическими коробками обладают все же более высокой ликвидностью на вторичке — это факт, подтвержденный многочисленными исследованиями. Ими и интересуются активнее, и реализовать их можно выгоднее.