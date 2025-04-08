Полный привод и даже семь мест: тест-драйв кроссовера Soueast S07

Несмотря на снижение продаж и тотальный обвал спроса на новые автомобили, импортеры продолжают насыщать многострадальный отечественный рынок новинками. Причем — не только сверхдорогими и недоступными, но и актуальными. В частности, получил обновление самый сложный ценовой сегмент — до трех миллионов, который пополнился любопытным к рассмотрению предложением — кроссовером Soueast S07. Де-юре, то есть на бумаге, машина выглядит заманчиво, если не сказать большего. А что де-факто? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайцы славны своей оперативностью, если не сказать — поспешностью, что однажды, конечно, сыграет с их автопромом злую шутку. Но у медали есть и обратная сторона: только они умеют давать то, что покупатель хочет конкретно сегодня. Не вчера, не год назад, а прямо сейчас. А какие критерии выдвигают, например, российские водители к новому автомобилю?

Дизайн? Да Бог с вами, они ж все, что японские, что европейские, что китайские — на одно лицо. Разве что «монобровый» китайский гибрид Li Xiang из общей толпы выбивается, отчего-то особенно полюбившись россиянам. Настолько полюбился, что китайцы смилостивились и вышли на российский рынок: если не можешь пьянку остановить — возглавь ее. Быстро ребята учатся, ничего не скажешь.

Может быть, роль играет некая технологическая составляющая? Особо большой экран мультимедийки или опционал, который прям является высокой отметкой о совершенстве продукта? Тоже нет — абсолютное большинство импортных ТС богато оснащены и, повторю, как две капли воды похожи друг на друга. В этом уже сложном своей насыщенностью рынке нужно действовать отчаянно, дерзко и выбрасывать козырные карты одна за другой. Что и сделал новоявленный бренд Soueast cо своим кроссовером S07. Получилось, забегая немного вперед, весьма амбициозно.

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Дизайн этого SUV — ну прям под стать текущей моде, даже «монобровь» имени Li на месте. Машина смотрится, внимание привлекает и выглядит дорого, куда дороже своих денег. Но о больном — позже, а пока второй «козырной» из китайского рукава: такой салон плюс-минус мы уже видели, но чтобы сразу на семь мест — это в сегменте SUV-C уже заявка на успех.

Кому и зачем этот третий ряд реально нужен — большой вопрос, но в России третий ряд кресел в таком «паркетнике» даже японские автостроители считали мощным конкурентным преимуществом. Добавим сюда панорамную крышу, два большущих экрана (панель приборов с диагональю 12,3 дюйма и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, слитые воедино), куда ж без них, салонную подсветку и аудиосистему Sony в тандеме с электронастройками кресел а-ля Mercedes и получим очень заманчивый образ. Иными словами, тест на первое знакомство Soueast S07 проходит изящно и легко, особо не подстраиваясь под текущие обстоятельства.

Мы ж «страна инженеров», с детства в руке циркуль и гаечный ключ, поэтому техническая составляющая, конечно, важна: распахнуть капот и уставиться в недра моторного отсека умудренным взором требуется каждому. Солидарен и поддерживаю.

Soueast S07 представлен у нас в двух исполнениях: переднеприводном с 1,6-литровым 190-сильным турбированным мотором SQRF4J16, играющим в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT, и таким же движком, но уже на 186 «лошадок» на полноприводной версии, агрегатированным с классическим 8-ступенчатым «автоматом».

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Кстати, у «полноприводника» — две комплектации, отличные диаметром колесных дисков, подрулевыми лепестками-переключателями передач и отдельным задним кондиционером. Так же в «топе» намного больше электронных помощников водителя. Конечно, выбираем 4х4, но ту версию, что дешевле — нам это актуальнее. Чуть позже разъясним причины.

Телефон, увы, не влезает в элегантный карман с беспроводной зарядкой, так что по-деревенски подключаем проводом и настраиваем беспроводное соединение с мультимедиа: нам ведь обещали Sony. Но то ли завышенные ожидания, то ли тлетворное влияние запада — уже не разобрать, но играет это благолепие слабенько, периодически вылетая и снова подзагружаясь. Конечно, виноват в этом Iphone, страшно ненадежное устройство!

«Удобство» кресла и «наполненность усилием» руля можно оценить и на парковке, но тут откровений нет и быть не может — китайская классика во всей красе. А что с динамикой? Итак, 186 сил, АКП, полный привод с муфтой подключения задней оси, городская улица и первый конфуз: реакция на педаль запаздывает примерно на неделю, машина думает, а потом резким прыжком выскакивает вперед и вверх. Внезапно, но ладно, будем привыкать.

Размеры кроссовера не самые впечатляющие, по зеркалам видно неплохо, а сами формы достаточно строги — привыкаешь быстро. Камеры, хотя и заляпываются в ненастную погоду мгновенно, но парковаться удобно, просто и быстро. Как и маневрировать во дворах, спасибо коллегам за бережно оставленную салфетку в двери.

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Кстати, стекла заливает не слишком сильно, «дворники» поскрипывают на новеньком лобовом стекле — пробега у машины всего 6000, а вот в грузовом отсеке уже совсем другие концерты: грохот и сверчки. Остановиться и разобраться все же придется: это дает о себе знать незакрепленная никем и ничем, даже петель нет, часть пола, скрывающая органайзер, в котором умещается роль-ставня багажника и мелкий водительский скарб.

К слову, уложить ее так, чтобы обеззвучить багажное отделение так и не вышло, поэтому, опять же по-деревенски, придавили сумкой. Стало тише. В целом шумоизоляция — не самая сильная, но и не слабая сторона Soueast S07: она вполне соизмерима и с корейскими, и с японскими кроссоверами аналогичного формата.

А вот расход — великоват: в смешанном цикле потребление горючего не опускается ниже 11 литров, а в городе залезает за отметку в 12 л. Безусловно, ситуацию скрашивает возможность заправляться АИ-92, но для современного автомобиля такой аппетит — явно завышенный. Расстраивает и агрегация с коробкой: «автомат» задумчив, часто — рассеян и плотный поток с чередой светофоров ему не нравится.

На трассе вопросов не возникло: машина едет на все свои 186 сил и позволяет водителю как динамичную, так и вполне размеренную манеру движения. Штрафов за скорость в самом богатом камерами городе России не наездили. Короче говоря, перед нами вроде бы очередной «китаец» в избитом уже форм-факторе с наскучившим уже исполнении. Однако есть у Soueast S07 одна черта, которая заставляет иначе взглянуть на автомобиль: цена.

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В трех случаях из четыре — это ключевой фактор при выборе новой машины, и китайцы об этом, конечно, знают. Так вот, минимальная моноприводная комплектация кроссовера S07 обойдется в 3 099 000 рублей, но с помощью достаточно широкого набора заложенных акций ее можно снизить до 2 609 000 рублей.

С учетом «особых условий на старте», которые заложены «под звездочкой» и общей ситуации на рынке, эта цифра будет еще меньше. Полный привод с заявленными скидками в 2 959 000 рублей, причем торговаться нужно: что-то подсказывает, что продавец будет уступать в цене и дальше.

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«Максималка» — 3 449 000 рублей, которые превращаются в 3 109 000, а при определенной сноровке и вовсе покидают пределы трех «лямов». И этот «тонкий момент» заметно меняет отношение к Soueast S07: он выглядит, едет и может намного больше, чем стоит.

И начинать его оценку в качестве личного автомобиля стоит именно с этой стороны — с цены. Тогда новичок российского рынка заиграет совсем другими краскам.