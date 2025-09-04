Хорошо забытое новое: тест-драйв полноприводного кроссовера Omoda C5 FL

Год 2022-ой стал годом громкого дебюта бренда Omoda в нашей стране в целом и флагманского кроссовера C5 — в частности. Футуристичный и стильный, богато оснащенный и просто модный, да к тому же и вполне доступный — автомобиль захватил умы и дороги в одночасье. Однако с тех самых пор воды утекло ничуть не меньше, чем прибыло китайских новинок на бескрайние российские направления. И Omoda C5 на фоне этого калейдоскопа премьер несколько затерялась и забылась. Способно ли обновление SUV вернуть ему былую популярность, разобрался портал «АвтоВзгляд», откатавший новинку.

Замерший в ожидании покупательского бума отечественный авторынок, особенно в китайской своей части, совсем даже не остановился на достигнутом. И несмотря на мнения экспертов, бренды из Поднебесной домой от рухнувших продаж не сбежали, количественно не сократились и даже умудрялись местами обновляться.

Да, подрастеряли дилеров, нажили кассовых разрывов и прочих микрофинансовых проблем, но в целом скорее двигались вперед, чем топтались на месте. Даже на несколько премьер сподобились. Например, если вы вдруг не заметили, то пережил фэйслифтинг один из «хэдлайнеров» китайской экспансии в России OmodaС5 — автомобиль, что собрал все лавры в 2022-м, был успешен в 2023-м и практически исчез с дорог в 2025-м.

Куда и зачем закатилась звезда футуристического кроссовера будем разбираться с текущей итерацией машины, чарующей не только приставкой FL к названию, но и полным приводом. И в случае с «Омодой» — это куда больше, чем четыре ведущих колеса. Но обо всем по порядку.

Сначала — об изменениях в экстерьере. Традиционно пересмотру подвергся передний бампер и головная оптика, а также название бренда вынесено теперь на длинную черную вставку. Еще один бессменный элемент фэйслифтинга — колесные диски. Наука, переданная грядущим поколениям автостроителей еще Генри Фордом, была применена в нашем случае в полном объеме. С восьми до шести сократилось количество цветов окраски кузова, а «двухцветными» теперь могут быть лишь два варианта окраса. Было, напомним, три.

Под капотом Omoda C5 FL обошлась без инноваций: переднеприводная версия подразумевает 1,5-литровый 147-сильный двигатель с вариатором, а полноприводная модификация, как у нас — 1,6-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, сопряженный с «роботом». Забавно, но объем бака у двух версий тоже разнится: для монопривода резервуар ограничили 52 литрами, а для полного — 57.

Умом такие тонкости точно не понять: то ли пластик сэкономили, то ли выделиться хотели. Впрочем, ключевое различие между двумя модификациями, как видится, кроется в задней подвеске: если у переднеприводного исполнения — торсионная балка, то у полноприводного — многорычажка, что делает машину совсем иной в восприятии. Кстати, «фуловая» версия еще и выше переднеприводной на целый сантиметр. Далеко пойдет!

Первое, что бросается в глаза (вернее — бьет по голове) при посадке в салон — это потолок. Люк делает его очень низким, что автоматически расстраивает всех великанов или поклонников бейсболок: люк теоретически можно и отменить, но вместе с ним уйдет и часть опций безопасности, а также два «эирбэга». Так что втягиваем голову в плечи, снимаем кепку и начинаем осмотр.

Честно говоря, никаких особо бросающихся в глаза и бьющих в голову обновок сходу не видно. Оно и понятно — их особо и нет: иной пластик на дверных картах, центральный тоннель другого цвета и фактуры. Одним словом — фэйслифтинг без капитальных вложений. Обойки поклеили, потолок побелили. Ох уж мне этот потолок!

В движении все внимание, безусловно, задней подвеске: машина стала намного интереснее и приятнее управляться. Из лужи в колее, как монопривод, проблемы не делает. Едет прямо, в целом достаточно прогнозируема и не теряется на кочках. Есть ощущение, что стала пожестче относительно предшественницы. Что сказалось и на динамике, и на управляемости авто.

Однако классические претензии никуда не делись. Руль пуст, как банка клубничного варенья к вечеру, резину желательно поменять прямо в салоне, потому что штатная Giti ужасна с любой точки зрения, а связка педали с дросселем хотя и стала лучше, но все еще нуждается в донастройке.

Хотя по моим личным ощущениям, ей не свойственен фирменный китайских «затык» на старте: ехать C5 начинает сразу, не теряя драгоценные секунды на раздумья. Впрочем, все это, скорее, связано с особенностью полноприводной модификации — «робот» вместо вариатора. С бесступенчатыми трансмиссиями у китайцев не особо ладится.

Налицо — работа над ошибками. Оперативнее и куда бодрее работает мультимедийка, не выявлено ни одного скрипа и «сверчка», подгонка элементов дизайна интерьера смотрится вполне пристойно. Музыка — громкая и звонкая, а вот кресла остались неудобными, как ни крутись: устроиться в них с комфортом за 10 дней «общения» так и не удалось.

Шумоизоляция осталась без изменений: эту опция доводить до ума придется владельцу. А еще — покупать багажник на крышу или прицеп: официальный «трюм» C5 настолько скромен, что кроме спортивной сумки или одного чемодана ничего не вместит. На дачу с мамой не съездишь: засмеют.

В итоге получилась шустрая, компактная городская машинка, на которой не стыдно появиться и на шоссе. На коротком плече не сфальшивит. Актуальная? На этот вопрос может ответить только цена: за первую версию с полными приводом — Drive — придется отдать 2 299 000 рублей, если получить скидку за сданный в trade-inавтомобиль.

Supreme, как у нас, обойдется минимум в 2 779 000 руб., а если совсем без скидок — в 2 879 000. В целом — на уровне LADA Vesta, но с полным приводом, азартным мотором и современным дизайном. Вот, собственно, и портрет ее клиента: Omoda — конкурент «Лады» на сегодняшнем российском рынке. И как противовес тольяттинскому творчеству — выглядит весьма неплохо. Тот же, кому довелось испытать не себе магию старых азиатских автопроизводителей, с высокой долей вероятности не впечатлится. И причин тому — с избытком.