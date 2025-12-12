Тандем эмоций и здравого смысла: тест-драйв кроссовера Omoda C7

Декабрь — традиционный месяц обновления личного автопарка. А с учетом новых ставок утилизационного сбора, которые в очередной раз вырастут с 1 января 2026-го, еще и финансово целесообразный период для принятия решения о покупке новой машины. Выбор — дело, конечно, глубоко личное. Но интегрировав в свое уравнение немного эмоций и толику здравого смысла, можно рассмотреть весьма привлекательные предложения. А на отечественном рынке прямо сейчас есть интересные и нетривиальные варианты, которые внимания более чем достойны. Например, Omoda C7. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Покупка машины — большое событие для 99% россиян, ведь для многих автомобиль становится чуть ли не самым значимым приобретением в жизни. Несмотря на феноменальные пертурбации, происходящие со всеми нами на протяжении последних десятилетий, это (еще советское!) правило своей актуальности не утратило.

Новый автомобиль мы покупаем надолго, оттого и выбор, который сейчас есть, сложный. Что принять во внимание: мнение соседа или доводы эксперта? Количество представителей марки на улицах и во дворе или цену? От попытки объять необъятное порой кажется, что голова лопнет. А ведь есть простой и действенный способ выбрать то, что действительно подойдет: довериться самому себе и шестому чувству, которое редко ошибается.

Пусть многие такой подход назовут инфантильным, но опытный водитель подтвердит: если машина нравится, заставляет оглянуться и гордиться, хвастаться ей, то и прослужит она долго. А если нет — то нет, сколько экономико-прикладных доводов к ней не прикручивай. Выбираем мы всегда глазами, а дальнейшее — уже наживное.

1/9

И в таком ракурсе Omoda C7 — настоящее откровение. Большой семейный кроссовер пока нечасто встречается в потоке, но стоит ему появиться — внимание окружающих обеспечено. Бренд изначально делал ставку именно на дизайн, однако в данном случае прыгнул явно выше головы. Образ ожившего прототипа, будто только-только сошедшего с выставочного стенда, подчеркнуто грациозный, наплевательский к признанным тенденциям, яркий и детально проработанный: одна бегущая линия на фонарях и перелив диодов в бампере чего стоят.

Добавим «акулью морду», стильный разрез головной оптики, ладные пропорции и гротескные, почти закрытые колесные диски — получим прецедент. Магнит для взглядов. Впрочем, китайцы уже научились «влюблять с первого свидания»: вряд ли сейчас найдется достойный конкурент, способный на равных бороться с их изобразительным искусством.

Кроссовер C7 будто скроен из противоречий: на фоне кричащей внешности — достаточно строгий, если не сказать чопорный, салон. Исключительный черный, фактически полное, кроме накладок на руле, отсутствие набившего уже мозоль на глазах рояльного лака. Скромный, если не сказать большего, экран приборной панели и огромный, размером с телевизор, 15,6-дюймовый планшет мультимедиа.

1/12

Отклик на касание, к слову, на зависть. Отдельный «лайк» — за материалы отделки. Послушав потребителя, который, надо отдать соотечественникам должное, весьма требователен, китайцы выбрали приятные на ощупь материалы, явно переработав отзывы пользователей. Куда ни залезь, чего ни коснись — сплошь тактильное удовольствие. Та же ручка «нетривиального кроя», не требующая выворачивать ладонь, чтобы выйти из машины — ну просто и удобно же!

На радость водителю и пассажирам, производитель учел погодные особенности российской эксплуатации автомобиля: холодно у нас ровно половину года! Omoda C7 может похвастаться полным набором теплых опций: и подогревы лобового стекла с форсунками стеклоомывателя, и подогрев руля, и, конечно, «доброе тепло» на передних сидениях включены в базовое оснащение кроссовера, а в комплектации Lifestyle — второй снизу — имеется уже и обогрев заднего дивана. В тандеме с на редкость теплой и «понимающей» печкой — зимой не замерзнем.

Машина получилась просторной: и с точки зрения упитанного водителя, и для заднего пассажира. В плечах, в ногах, «в голове», читай, под потолком — места с избытком. И этот фактор — единственный, где нет гротеска: кроссовер C7 изначально задуман автомобилем семейным, в котором и на выезд, и по будничным делам с комфортом поедет много пассажиров.

1/12

Даже багажник, в базе (что редкость для «чайнакаров») оснащенный шторкой, не вызывает подозрений: четыре чемодана или коляска, а может, и крупный «овчар» клаустрофобии не испытают. Кстати, под полом располагается одно из отличий доставшейся нам на тест максимальной комплектации Supreme AWD — полноразмерное запасное колесо. Да, «семерка» еще и полноприводная.

Надеяться на проходимость, как у подготовленного UAZ Hanter, конечно, не стоит — не для того ягодку растили: 175 мм дорожного просвета (у полноприводной модификации он ниже на 7 мм, чем у переднеприводной) в тандеме с низким бампером, на самом краю которого расположен модуль лидара, не предполагают штурма «грязей целебных».

Однако на асфальте, несмотря на выпавший снег и гололед, Omoda C7 чувствует себя очень даже в своей тарелке: управлять автомобилем приятно и легко. И двор покинули с легкостью, и на скользкой улице не стушевались. Полный привод — он здесь про комфорт и уверенность. Машина чувствует водителя, откликается на руль и обладает подвеской с очень сбалансированной настройкой: она совсем не жесткая, чем грешили и грешат многие аналоги из Поднебесной, но достаточно упругая. Что, в свою очередь, позволяет ехать быстро.

1/9

А ехать быстро «семерка» может: 1,6-литровый турбомотор в тандеме с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией о «мокром» сцеплении ощущаются вполне достаточным решением. С7 уверенно стартует, легко поддерживает городской ритм движения и не тушуется на трассе: все дозволенные российскими ПДД «режимы» ей вполне по плечу. Вернее, по мотору.

Да, по бумагам там всего 150 «лошадок», но стоит помнить: это «удушение» — именно бумажное, сделанное ради комфортных налогов и таможенных условий. На деле же мотор «легким движением руки» может выдать уже куда более правдоподобные 186 л.с. Крутящий момент — 275 Нм. И работает это все благолепие на 92-м бензине, что также существенно сокращает эксплуатационные расходы.

Ключевое же отличие C7 и от младшей «пятерки» и от коллег по классу — комфорт. Эта Omoda вышла уж больно уютной, если так можно говорить о транспортном средстве: совсем как любимые кеды, одинаково прекрасные в любую погоду. И кресла подогревают, и климатическая установка, наконец-то, «удалась», и акустическая система с неизбирательными, но все же требовательными музыкальными вкусами исправно справляется.

1/6

Отдельно стоит отметить шумоизоляцию: китайцы, наконец-то, осознали, что акустический комфорт — важный элемент современного автомобиля. Полы и дверные карты мы не вскрывали, но с учетом тишины колесных арок и практически полного отсутствия трансмиссионных звуков предположим: «шумки» не пожалели. Оценить реакцию на запрос можно по резиновым дверным уплотнителям: широкие, мягкие, щедрые, можно сказать. Давно такого не видели на моделях массовых брендов из КНР.

Есть у Omoda C7 и еще один весомый козырь в рукаве: цена. Самая доступная моноприводная комплектация Joy обойдется в 3 109 900 рублей, уже полноприводная Drive — на двести тысяч дороже. А максимальная Supreme, как у нас — 3 659 900. Само по себе предложение — в рынке, но бренд предлагает кредит на пять лет с процентной ставкой 3,5% при первом взносе около двух миллионов.

И это уже совсем другой коленкор: обладая возможностью прямо сейчас купить «Жигули», можно уехать на самобытном и технологичном полноприводном кроссовере, который еще и выглядит как игрушка, и оснащен как «Мерседес» — даже селектор трансмиссии там же, на подрулевом лепестке. Как тебе такое, Илон Маск?..