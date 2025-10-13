Мое почтение: тест-драйв полноразмерного кроссовера Hongqi HS7

В российской гамме премиального бренда Hongqi есть и седаны, и лифтбэк, и минивэн, и электромобиль, и, разумеется, несколько небезынтересных кроссоверов. Но обязательной модели для люксовой автомобильной марки — полноразмерного и предельно богато оснащенного SUV, который одним своим видом сдвигает попутки с полосы — не было. Что ж, теперь этот недочет исправлен: в Россию официально прибыл пятиметровый семиместный HS7. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с машиной в числе первых и уже нашел к чему придраться.

Среди многоликого китайского предложения на российском рынке один «поднебесный» автопроизводитель все же выделяется особо — Hongqi, «Красное знамя», чьи машины изначально создавались для элиты и «верхушки» тамошнего общества. В отличие от сотен конкурентов, здесь и с первого взгляда узнаваемый дизайн, и характерная лишь премиальным авто проработка деталей, и впечатляющие, чего уж там, материалы отделки, и не свойственные массовым китайским машинам технические элементы в оснащении.

Одним словом — заход-то предельно богатый, по известным и узнаваемым лекалам сотканный, неоднократно проверенный тем самым, еще не сдавшим позиций европейским автопромом, который был и еще долгое время будет мерилом для автомобильной промышленности всего мира. И новый флагманский «Хончи» создан именно по таким стандартам.

Впечатляющая, но совсем не массивная внешность, выполненная в легко узнаваемом фирменном стиле: тут вам и современный, не гротескно-азиатский, а вежливый, строгий подход к общей идее автомобильного дизайна, и обязательные фирменные черты, вроде маскотов, и толика китайского колорита.

Могучая решетка радиатора с «жалюзи» и размах фар-крыльев вписаны в концепцию этой машины так, что она не выглядит вычурной. Дорогой — да, а вот с напускным лоском, так портящим все «чайнакары», тут поработали от души и весьма успешно.

Смешать несмешиваемое, добившись убедительного результата, удалось команде Джайлса Тейлора: талантливые, надо сказать, люди! Недаром в трудовой книжке самого маэстро значится работа в Rolls-Royce. Ну и огонек, вспыхивающей в накапотной аллегории «красного знамени», известного маскота бренда — это просто красиво.

В салоне — уже ярко выраженный немецкий стиль: закрой логотип на руле — и будет Audi. Тот же руль, форму которого узнаем из тысячи, очень похожие стилистически клавиши, кресла с выраженной поддержкой и удобной «русской душе» площадью. Редкий китайский автомобиль может похвастаться достойным капитанским местом, а Hongqi HS7 — вполне.

Кожа в отделке — натуральная, от поставщика Bentley. Потолок — очень приятная на ощупь ткань. Будущий владелец будет выбирать один из трех цветовых вариантов отделки пассажирского пространства, а при желании — сможет и скомбинировать уникальное решение для себя. А еще тут и обогрев руля, и «доброе тепло» в тандеме с «доброй прохладой» для сидений, и широченный диапазон настройки кресла водителя в тандеме с регулируемым по вылету и наклону рулем. Странно только, что нет памяти сидений: машина запоминает одно положение и настраивается под него, вежливо подвигая кресло, когда водитель запускает двигатель. Запускает, естественно, с кнопки.

Если водительское кресло — капитанское, то диван второго ряда — королевский. И Шакил влезет, и Джордан рядом сядет без стеснения. Для пассажиров в сиденья переднего ряда интегрированы большие и, надо отдать должное, функциональные столики: ноутбук спокойно становится. Все HS7 в российском исполнении — семиместные, причем места на третьем ряду хватает даже для поклонников вредной и нездоровой пищи.

Для галерки предусмотрели и отдельные дефлекторы системы кондиционирования, и подстаканники. Правда, багажником пришлось пожертвовать: пара сумок — это его предел. Однако если третий ряд сложить, то получится вполне презентабельный трюм, объемом почти в тысячу литров. Убираем второй ряд в ровный, кстати, пол и получаем уже три «куба» полезного пространства: холодильник на дачу поедет с комфортом. А может — и не в одиночестве.

И все бы хорошо и красиво, но без «китайских особенностей» даже здесь не обошлось. Во-первых, чехарда из десятка различных сортов пластика в отделке интерьера, от визуального различия которых рябит в глазах. Во-вторых, натуральное дерево рядом с неоновой подсветкой выглядит скорее неуместным лихачеством, чем привлекательным решением.

Создается ощущение, что впихнули все, что можно было, а потом сверху еще догрузили, чтобы точно впечатлить! Да, вставки из эвкалипта — классно звучит, но на практике они смотрятся тут излишними, если не сказать большего. А ведь это — могучее конкурентное преимущество, которое неоднократно проговорили на презентации. Такой же вопрос вызывает огромный 12,6-дюймовый мультимедийный дисплей, что занимает всю центральную часть передней консоли.

В статике он современности и технологичности, может быть, и добавляет, а вот в динамике — только раздражает. Ведь в России этот «телевизор» лишен львиной доли своего опционала: смартфон на него не спроецируешь, поскольку ни Android Auto, ни Apple CarPlay он не знает.

И пока в Китае инсталлируют искусственный интеллект в автомобильную мультимедиа, у нас приходится дооснащать дорогой и презентабельный автомобиль посредственными и крайне неравномерно работающими «коробочками», которые позволяют все же интегрировать телефон в машину.

Хотите ровной и быстрой «коллаборации»? Тогда вам положена только музыка через Bluetooth. А пробки и маршрут надо разглядывать на экране телефона, колхозно «прибитого» к торпедо через подвес на дефлекторе. Диссонанс! Впрочем, далеко не главный. Самое непонятное решение скрывается в корме, где есть ниша для «запаски», но нет самого колеса. И крепления для него — тоже нет.

Вооружить автомобиль столь необходимой для отечественной дороги опцией можно... за отдельную плату. Сложно понять, но еще сложнее — представить: большой семейный кроссовер, который рассматривается как конкурент сливкам немецкого автомобильного сообщества, оснащенный по последнему слову техники и даже где-то переоснащенный, лишен важнейшей, причем часто связанной с безопасностью опции. Есть надежда на осознанность будущего покупателя. Осознанность и внимательность.

Новый Hongqi HS7 построен на той же платформе, что и два уже известных в России кроссовера марки — HS3 и HS5. И оснащен тем же двухлитровым турбомотором на 245 лошадиных сил, совсем не беспричинно напоминающий EA 888 от VW, сопряженный с автоматической коробкой передач Aisin на 8 ступеней. Гены — закачаешься, заурчишь от удовольствия!

Однако немцы не просто так комплектовали свои изделия не классическим автоматом, а «роботом» DSG. В компактной «трешке» такая силовая установка гарантирует водопад драйва и водительской радости, но уже в «пятерке» является практически пороговой: едет, но совсем не так задорно. На сравнении, благо такая возможность была, разница в динамике чувствуется нарочито.

Для большого и тяжелого HS7 (полная масса машины — 2590 кг) «два литра», от которых классическая гидротрансформаторная КП еще и порядочно отбирает мощность, откровенно недостаточны. И китайцы это прекрасно понимали: «семерка» — мягкий гибрид, в котором на подмогу к мотору приставлен стартер-генератор на 48 вольт. Именно он призван помочь бензиновому движку разогнать тяжелый автомобиль.

Ни о каких гонках речи, конечно, не идет, но для нормального движения по магистрали с возможностью ускориться и обогнать — места под педалью газа хватает. Сказывается вышеописанное «обстоятельство» и на расходе топлива: на трассе (правда, надо отдать должное, при достаточно агрессивной манере езды) бортовой компьютер показывал от 12,7 до 14 литров, а стрелка датчика запаса топлива оперативно приближалась к нулю. Объем бака — 69 литров, бензин — АИ-95, естественно.

А вот за что машину точно стоит похвалить — так это за подвеску: настроили ее китайцы — мое почтение. Hongqi HS7 оснащен адаптивными амортизаторами, которые меняют характеристики в зависимости от выбранного режима. Чтобы немного «великана» расшевелить, чаще прочих применялся спортивный: в нем и реакция на руль, и маневрирование, и отработка дорожных неровностей — на загляденье.

Были бы еще покрышки толще да радиус диска поменьше, а не модный ныне низкий профиль — совсем было бы хорошо. Но и на том спасибо: на нормальном для средней полосы России асфальтовом покрытии кроссовер ведет себя прогнозируемо и уверенно. Вот и вес пригодился: HS7 держит вираж, как трамвай — четко соблюдая траэкторию и внимательно «слушая» водителя.

Большое «Красное знамя» будет продаваться у нас только в полноприводном исполнении: гидравлическая муфта Borg Warner подключит заднюю ось по необходимости. Легкое бездорожье, к слову, машине дается беззаботно, а для пассажиров — еще и комфортно. А на тяжелое никто и не сунется: уж слишком опрометчивым для бамперов и порогов, а так же для абсолютно беззащитного днища это будет мероприятие.

Еще одна сильная сторона Hongqi HS7 — ценовое позиционирование модели. Прайсы на него стартуют с отметки в 4 790 000 рублей за базовую, но уже богато оснащенную версию Deluxe, а топовая комплектация Executive обойдется в 4 990 000 рублей. Это меньше, чем просят за семиместный Exeed VX и лишь чуточку больше, чем за схожий по характеристикам, но менее именитый GAC GS8.

Иные конкуренты — уже из совсем другой лиги, а цены на них начинаются с отметки в 15 и более миллионов за подержанный вариант. Схожие модели от европейских производителей запросто могут стоит и в шесть раз дороже, поэтому в сравнении не актуальны. И в этой ценовой парадигме большой кроссовер «Красного знамени» действительно имеет все шансы на успех: VX и GS8 — локомотивы своих брендов — на дороге встречаются часто и в народе уже популярны. Формат — крайне востребованный, а тут — еще и элитарное реноме в придачу.