Лимузин a la russe: тест-драйв бизнес-седана LADA Aura

Казалось бы, ну какому здоровому нормальному человеку придет в голову приобрести себе в личное пользование лимузин? В 90-е годы прошлого века бесящиеся с жиру поп-звездульки и прочие нувориши лихо рассекали на «Линкольнах» и прочих «Кадиллаках» по столичным злачным местам, но те времена давно прошли. А новомодный мегадорогущий «членовоз» Aurus явно рассчитан на тех, кто не платит за средство передвижения своими деньгами. А что если... попробовать стать обладателем лимузина с похожим и созвучным именем Aura, который аж в двадцать раз дешевле? Понятное дело, что удлиненные версии авто создаются по большей части для езды с личным водителем, но ведь, как говорится, есть и другие варианты. Да и шофер может быть банально в отпуске или приболеть. И потом, это слишком уж просто — плюхнуться на задний диван и вытянуть натруженные ноги: не по нашему это.

Мода на езду за рулем в удлиненных версиях представительских авто пришла из США — там всегда были популярны длинные Mercedes-Benz S-класса (SEL) и BMW 7-й серии с индексом L, причем ездили их владельцы сами за «штурвалом», и зазорным это не считалось. Оно и понятно — в удлиненной версии комплектации «жирнее», а лишние 25-30 см, ну кто их заметит?

Как говорится, на скорость не влияет — и ладно, зато нарядно. Позже эстафету переняли китайцы, но эти ребята удлиняют все подряд, не обязательно премиальное. И сейчас даже на московских улицах нет-нет да и можно встретить какой-нибудь Mercedes Е200L, BMW 520L или, например, Lexus RX300L. Так в чем же прикол? А вот «будем посмотреть».

LADA Aura появилась как один из ответов на антироссийские санкции, от которых в том числе пострадал и отечественный авторынок. В частности, возникла проблема с представительскими авто для чиновников средней руки. В самом деле, Toyota Camry и Hyundai Sonata выкатали свой ресурс, а «поднебесный» автопром — лотерея. И что делать? Правильно, взять Vesta, растянуть ее на 250 мм, навернуть по максимуму и — вуаля! Остается ждать госзаказа, ведь простым дачникам с рассадой на «Весте» SW Cross сподручнее.

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LADA Aura оснащается исключительно топовым мотором 1,8 литра (122 л.с.), агрегатированным с бесступенчатой трансмиссией, светодиодной оптикой и всеми возможными опциями, правда окрашивается всего в три цвета — черный «Пантера», коричневый «Кориандр» и серебристый «Платина». Последние два — за доплату.

Комплектаций всего две — «Премьер» и «Статус», и не сказать, что они как-то кардинально отличаются друг от друга. Понятно, что инженеры впихнули внутрь доморощенного лимузина чуть ли не все современные достижения АВТОВАЗа, которые, впрочем, за редким исключением найдутся и в верхних версиях Vesta, включая автозапуск. А вот и более богатая отделка сидений экокожей с подушечками на задних подголовниках в стиле Maybach — фишка уже чисто «ауровская» .

Серебряных бокалов, увы, нет. А вот ложка дегтя имеется — жесткий пластик на дверных картах как бы возвращает тебя в реальность, ведь можно было и кожей обтянуть, выглядело бы значительно богаче. А еще удивило отсутствие ворсовой накладки на внутренней стороне крышки багажника: деталь-то копеечная, но без нее как будто авто недособрали да и позабыли. Честно говоря, и сам багажник мог бы обладать сервоприводом. Но это все мелочи жизни.

На ходу «Аура» практически не отличается от обычной «Весты», но все же кое-какие нюансы имеются. За счет удлиненной до 2885 мм колесной базы против 2635 у стандарта, устойчивость на скорости на прямых улучшилась, а вот поворачиваемость слегка изменилась и стала чуть более «грузовой», что ли. Хотя, казалось бы, ну что такое эти 25 лишних сантиметров длины? Даже на процесс парковки не сильно влияют.

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Понятное дело, что увеличилась и масса автомобиля — почти на 2 центнера. Что неизбежно привело к более напористой и активной работе вариатора и, как следствие, к повышенному расходу топлива. Если кому интересно, то это — плюс 2-3 литра на сотню пробега в смешанном режиме. Хотя чиновники за бензин не платят.

Места сзади действительно хоть отбавляй, вытянуться можно в полный рост, особенно если сдвинуть до упора вперед переднее пассажирское кресло. Увы, но делать это придется вручную, элетрорегулировок здесь нет, но так оно и надежнее. Удивительно, но задние сиденья хотя и подогреваются, и складываются в стандартной пропорции 60х40, однако не имеют регулировок, да и «оттоманка» под ноги не предусмотрена. Так что спать на ходу, как в левитационном кресле какого-нибудь AITO Seres, вряд ли получится.

Дорожный просвет в 176 мм делает силуэт лимузина более приземленным и в то же время позволяет не опасаться «бордюрок». Хотя, глядя на некоторые новые московские поребрики, которые городские власти продолжают упорно менять с «зимних» на «летние» каждый сезон, чувство тревоги за фартук переднего бампера не покидает.

В целом же, Aura фактически ничем не отличается от стандартной Vesta — тот же руль, те же педали, те же дисковые тормоза на всех колесах, как говорится. Множество удлиненных автомобилей выглядят излишне монолитно, но Aura смотрится вполне гармонично.

Лишние сантиметры не портят ей «фигуру», а красивые 17-дюймовые колесные диски удачно вписываются в экстерьер. Как средство передвижения с водителем по будням, а в выходные самостоятельно, такая машина вполне может подойти. Да и дети в детских креслах не будут дотягиваться ногами до спинок передних кресел и пачкать обивку.

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На данный момент, учитывая все возможные скидки и акции, LADA Aura можно попробовать получить, уложившись в 2 млн рублей. Для сравнения: обычная Vesta обойдется почти на полмиллиона дешевле, но она будет фактически «пустышкой». И, как мне кажется, простой автолюбитель в массовом порядке вряд ли захочет переплачивать за лишние 25 см комфорта для пассажиров.

А вообще — интересная машина, всем понравилась, а каждый мой знакомый норовил заглянуть и присесть внутрь. Присесть на задний диван, конечно же. Все-таки 25 сантиметров — они всегда и везде котируются!..