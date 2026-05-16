В погоне за Tesla: АВТОВАЗ обещает нам отечественный беспилотник

Беспилотному отечественному автомобилю — быть! Лавры Tesla не дают покоя нашим эффективным менеджерам от автопрома. Рано или поздно, но в России появится собственная легковушка, оборудованная автопилотом, заверяет нас глава АВТОВАЗа. Впрочем, эти разговоры портал «АвтоВзгляд» слышит уже в течение многих лет.

Информационное затишье, связанное с долгими праздниками и наступающим сезоном отпусков, немного оживил глава АВТОВАЗа, решивший вбросить в массы очередное провокационное заявление. Оказывается, его предприятие не исключает возможности создания беспилотного автомобиля в будущем.

Об этом Максим Соколов на полном серьезе поведал на полях съезда Союза машиностроителей России. Честно говоря, нам не в первой слышать от него всевозможные интересные вещи, слабо коррелирующие с реальностью. Но по крайней мере, они окрашивают в яркие цвета серые будни нашего неумелого автопрома.

КУДА ДВИЖЕТСЯ ВЕСЬ МИР

Как сообщило агентство ТАСС, по вопросу о том, появится ли когда-нибудь отечественный автономный автомобиль, глава АВТОВАЗа Максим Соколов ответил с неприкрытым энтузиазмом, хотя и несколько путано: «Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность. И уже несмотря на то, что АВТОВАЗ традиционно представляет автомобили в сегменте B, то есть класс компактных автомобилей, тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS, то есть беспилотности автомобиля, они уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах».

Весь мир движется в беспилотность? Что ж, весь мир пустился во всевозможные половые девиации. Весь мир запретил угольную энергетику. Весь мир позакрывал атомные электростанции. Весь мир сделал ставку на ветряки и солнечные батареи. Весь мир рванул в электромобилизацию, время которой еще очевидно не настало. Весь мир много чего еще наворотил. И теперь весь мир сосет лапу.

Я отнюдь не считаю, что конкретно стремление к автономности автомобиля столь же несообразно, как вышеперечисленное. Однако аргумент «весь мир» не представляется убойным в такой мере, чтобы с ним априори невозможно было спорить. Теперь относительно ADAS.

Если разобраться, то это всего-навсего привычные нам системы помощи водителю — предотвращение столкновений, удержание в полосе, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, помощь при парковке. Они повышают безопасность дорожного движения, однако до автопилота в полном смысле этого слова им далеко как до Луны. И есть такое весьма обоснованное подозрение, что даже к этим простейшим электронным системам АВТОВАЗ никакого отношения не имеет, поскольку собственных разработок здесь у него кот наплакал.

ГОРА ОПЯТЬ РОДИТ МЫШЬ

Разговоры о том, что АВТОВАЗ вот-вот родит какое-то чудо техники, которое моментально заткнет рты всем его недоброжелателям, ведутся постоянно. Автопилот — не исключение. Еще в апреле 2024 года исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев сообщил ТАСС, что автомобиль LADA Vesta оснастили автопилотом. Что были проведены тесты как на дорогах общего пользования, так и на испытательном полигоне.

По его же словам, разработка и тестирование подобных технологий велась к тому времени уже на протяжении многих лет, и система показывала стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке. Очевидно, что вопреки продемонстрированным стабильности и успешности воз и ныне там.

Более того, руководитель по научно-исследовательской работе АВТОВАЗа Константин Котляров в том же 2024 году на форуме «Золотая долина» в Новосибирске совершенно справедливо заметил, что разработчикам автопилота предстоит решить несколько важных проблем.

Первая — принятие искусственным интеллектом решений в нештатных ситуациях. Вторая — моральный выбор при неотвратимости ДТП. И третья — ориентирование в зимних условиях, когда разметка скрыта снегом или грязью. Между прочим, ни одна из этих нетривиальных задач до сих пор не решена ни у нас, ни во всем мире. И АВТОВАЗу явно не под силу разобраться с ними первым.