Продажи автомобилей с пробегом в России пошли на спад

Эксперты проанализировали результаты мартовских продаж подержанных машин в России и пришли к выводу, что покупательский спрос на автомобили с пробегом начал постепенно снижаться. При том что предложение на вторичном рынке, напротив, растет.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру», в марте на всех отечественных классифайдах появилось почти 1,2 млн. предложений машин с пробегом — на 6% больше, чем в феврале. При этом «Авито Авто» дает другие цифры: по информации этого сервиса, число объявлений выросло на 10,6% относительно предыдущего месяца.

Что же касается спроса, то, по предварительным данным агентства «Автостат», продажи подержанных автомобилей в марте снизились на 1,6%, до 490 тыс. штук в сравнении с результатом первого весеннего месяца 2023-го.

При этом стоимость машин с пробегом относительно 2023 года остается стабильной, хотя в марте, если проводить параллель с февралем, она впервые снизилась. У дилеров «бэушки» в среднем подешевели на 2,5% до 2,05 млн. рублей, а у частных продавцов — на 4% до 1,41 млн.