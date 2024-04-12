В России начали дешеветь подержанные автомобили

Автомобили дешевеют не только на первичном, но и на вторичном авторынке России. Аналитики зафиксировали первое с начала 2024 года снижение цен на «бэушки» — пусть они опустились и несильно, но все же машины стали доступнее.

По оценке специалистов сервиса «Авто.ру Бизнес», цены на автомобили с пробегом снизились как у дилеров, так и у частных продавцов. У первых «бэушки» подешевели на 2,5% до 2,05 млн. рублей, у вторых — на 4% до 1,41 млн.

Как отмечают аналитики, в среднем продажа машины на вторичном рынке занимает 47 дней, причем массовые модели продаются быстрее, чем премиальные. В числе лидеров по срокам реализации специалисты называют LADA Granta (средневзвешенный прайс — 649 000 рублей), Toyota Camry (2,74 млн. рублей) и BMW 5-й серии (3,91 млн. рублей). Такие автомобили находят новых владельцев в среднем за 31 день.

— В марте по отношению к февралю интерес увеличился всего на 7%, при этом количество предложений прибавилось на 6%. Таким образом, распределение спроса почти не изменилось, а сроки продажи автомобилей с пробегом на складах дилеров все еще остаются высокими. Это вынудило профессиональных игроков немного снизить цены, вслед за ними отреагировали и частные продавцы, — объяснил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.