В России заметно подешевели подержанные китайские кроссоверы

Наш мониторинг основывается на простой и понятной методике, которая использует общедоступные данные. В начале каждого месяца мы открываем странички самых популярных российских интернет-ресурсов, на которых размещают объявления продавцы подержанной автомобильной техники.

В фокусе нашего внимания находятся три популярные и самые доступные модели китайских кроссоверов в возрасте 3 лет. Это Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4. Мы вычисляем среднюю цену первых 10 объявлений в выдаче по поиску каждой из этих моделей, выпущенных три года назад. Затем вычисляем общую среднюю цену «трехлетки» в этой группе и сравниваем полученные данные с результатами прошлых «срезов» цен.

Начнем с Haval Jolion. «Вилка» цен этой модели по сравнению с замером месячной давности сместилась чуть выше — с диапазона 1,66-2,12 млн. рублей (в зависимости от пробега, комплектации и прочих параметров машины) в интервал 1,75-2,21 млн. рублей. Что обусловило рост средней цены этого трехлетнего кроссовера с 1,92 млн. рублей до 1,93 млн. рублей.

Фото globallookpress.com

За Geely Coolray аналогичного года выпуска месяц назад просили от 1,75 млн. до 2,18 млн. рублей. На текущий момент разброс «хотелок» продавцов модели сузился до 1,84-2,02 млн. рублей. То есть подорожали самые доступные лоты при одновременном удешевлении «топчика». В итоге это дало снижение текущей средней цены Coolray-трехлетки с 1,96 до 1,91 млн. рублей.

Что касается третьего участника нашего индикатора цен, Chery Tiggo 4, то эта модель подержанного китайского кроссовера продемонстрировала явное удешевление. Сейчас трехлетний Tiggo 4 можно приобрести за 1,21-1,85 млн. рублей. Месяцем раньше диапазон его ценников располагался заметно выше — 1,3-2,05 млн. рублей. На таком фоне его средняя цена съехала с 1,7 млн. до 1,55 млн. рублей.

Падение среднерыночной стоимости Chery Tiggo 4 оказало определяющее влияние на итоговое значение нашего «индикатора» китайского кроссовера-трехлетки. Месяц назад для приобретения среднестатистической машины из этой категории в кармане следовало иметь около 1,86 млн. рублей. А сейчас на эти же цели придется выделить примерно на 70 000 рублей меньше — 1,79 млн. рублей.