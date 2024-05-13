Гремит и капает: все плюсы и минусы подержанного кроссовера Chery Tiggo 7

Искусство покупки подержанного «китайца» в хорошем состоянии постепенно становится все более востребованным «скиллом» российского автовладельца. На этот раз мы решили «прокачать» его в отношении бестселлера Chery на российском рынке — кроссовера Tiggo 7.

Chery Tiggo 7 присутствует на нашем рынке уже не менее пятилетки. Со временем его подвергали рестайлингам и добавляли к названию «хвосты» — Pro и Max. Но при этом техническая основа модели не менялась. Как бы то ни было, а кроссовер оказался вполне востребован российским покупателем, о чем свидетельствует статистика реализации этой модели бренда в России за последние несколько лет. Можно сказать, что Tiggo 7 стал практически локомотивом продаж марки.

Хорошие продажи «семерки» в недалеком прошлом означают, что сейчас вторичный рынок предлагает изрядный выбор этих кроссоверов. Почему-бы и не приобрести, например, «трехлетку» Tiggo 7? Машина, повторим, у нас достаточно давно, ее уже знают ремонтники, наверняка на рынке запчастей предостаточно деталей для обслуживания и починки «семерки». То есть опыт подсказывает, что чем старше модель, тем проще с ее обслуживанием.

Однако у нашего героя есть и обратная сторона. Популярная легковушка, как правило, пользуется спросом не только у автовладельцев-частников, но и у таксистов, а также в корпоративных автопарках. Что означает повышенный риск «нарваться» на уезженный «в хлам» экземпляр при покупке такого ТС на вторичном рынке. На состояние каких узлов и систем подержанного Chery Tiggo 7 следует смотреть в первую очередь в процессе выбора этого кроссовера на рынке б.у. машин?

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— Ступичные подшипники — одно из слабых мест Chery Tiggo 7. Из-за низкого качества они достаточно быстро выходят из строя, сигнализируя о случившемся повышенным шумом на ходу. Передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости после трех лет эксплуатации кроссовера могут иметь существенный износ резинометаллических втулок. Это ухудшает управляемость и вызывает раздражающие стуки при проезде неровностей.

Недолговечность передних амортизаторов — еще одна типичная проблема Chery Tiggo 7 старше трех лет. Посторонние звуки при проезде лежачих полицейских или ямок обычно указывают на их ослабление. Рулевая рейка у Chery обычно исправно работает первые 60 000-80 000 км. Далее могут возникать стуки. Генератор — еще одна беда этой модели.

Радиатор охлаждения «семерки» из-за некачественной пайки и материалов может давать течь спустя 3-4 года эксплуатации. Поэтому перед покупкой следует внимательно осмотреть подкапотное пространство на предмет следов антифриза.

У многих Chery Tiggo 7 с возрастом частично отказывает обогрев лобового стекла — перегорают отдельные нити токопроводящего слоя. Из-за своеобразной конструктивной особенности, уплотнители задних дверей со временем протирают краску на арках кроссовера, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.