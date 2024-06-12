Ржавая популярность: все плюсы и минусы подержанного кроссовера Geely Coolray

Первое поколение кроссовера Geely Coolray крепко прижилось на российском рынке. Настолько, что даже после появления у нас его новой версии старичка продолжают собирать на заводе в Белоруссии под личиной Belgee x50. Но что же представляет собой Coolray после трех лет эксплуатации? Стоит ли покупать «бэушный» SUV?

На вторичном авторынке России Geely Coolray возрастом 3 года и старше представлен, можно сказать, в избытке. На кроссовер «кладут глаз» многие из тех автомобилистов, что подыскивают авто с пробегом этого класса. Оно и понятно: ведь речь идет о вполне современном с точки зрения дизайна автомобиле с хорошим головным светом, а также кучей электроники и водительских ассистентов в оснащении.

Среди плюсов модели — ее довольно высокая надежность и хорошая ремонтопригодность. Поскольку Geely Coolray прописался в России давно, с запчастями для него проблем нет, а СТО уже умеют с ним правильно обращаться.

Среди неприятных моментов, упоминаемых владельцами подержанных «Кулреев», назовем недостаток шумоизоляции колесных арок, а также скрипы в салоне. Это может быть связано с износом отделки или некачественной сборкой. Но надо отметить, что проблема не сильно распространенная, и скрип слышен в основном в холодное время года при езде по плохим дорогам.

Иногда возникают нарекания к электронике. Например, аудиосистема может продолжать работать после выключения зажигания. Что, как нетрудно догадаться, приводит к разрядке аккумулятора.

Ряд владельцев Geely Coolray первого поколения сетует на задержки при обнаружении машиной ключа. Порой, даже когда его подносят к приборному щитку, на мониторе продолжает гореть сообщение, что брелок не обнаружен.

Фото Geely

— Достаточно распространенный недостаток, с которым могут столкнуться владельцы автомобиля Geely Coolray старше трех лет — ржавчина на крышке багажника. Дело в том, что у первого поколения автомобилей Coolray белорусской сборки отсутствует оцинковка на капоте, крыше, проеме и подполе багажника. Что грозит ускоренным появлением ржавчины в этих областях.

Свое черное дело делает и повреждение лакокрасочного покрытия в местах соприкосновения уплотнительных резинок и пластиковых элементов с кузовом — вследствие вибраций на ходу. В любом случае при появлении ржавчины необходим своевременный ремонт, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение. Это поможет сохранить внешний вид автомобиля и продлить его срок службы, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Эксперт также отмечает, что при пробегах в 60 000 — 80 000 км у Geely Coolray частенько выходят из строя передние ступичные подшипники. Такая поломка требует немедленного ремонта.

В целом же, несмотря на некоторые недостатки, Geely Coolray заслуженно считается хорошим вариантом для человека, подыскивающего на вторичном рынке актуальный и функциональный автомобиль. Следует лишь помнить, что этот кроссовер, как и любая другая машина, требует своевременного обслуживания.