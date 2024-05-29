Хрупкость бытия: все плюсы и минусы подержанного кроссовера JAC S3

Словосочетание «подержанный китайский кроссовер» в ближайшем будущем может стать одним из самых популярных поисковых запросов у граждан, собирающихся приобрести автомобиль на вторичном рынке. Портал «АвтоВзгляд» по мере своих сил заранее старается развеять туман незнания относительно как сильных, так и слабых мест автомобилей из Поднебесной. На этот раз мы поговорим о компактном кроссовере JAC S3 в возрасте трех-пяти лет.

Нельзя сказать, что в свое время JAC S3 пользовался бешеной популярностью на отечественном авторынке. Однако внушительное количество предложений этой модели, наблюдающееся сейчас «на вторичке», свидетельствует о достаточно больших объемах реализации модели 3-5 лет назад.

Напомним, что происходило это во времена, когда спрос на «китайцев» вообще был куда более скромным по сравнению с нынешними условиями. Тогда на отечественном рынке присутствовал весь спектр европейских, корейских и японских марок. Так вот: легковушки JAC продавались относительно неплохо. Однако лишь время и опыт реальной эксплуатации тысячами владельцев могут поставить истинную оценку создателям того или иного транспортного средства. С этой точки зрения покупка подержанной машины конкретной модели, об истинном характере которой уже все известно, представляется не самым худшим вариантом.

Поэтому портал «АвтоВзгляд» решил выяснить всю подноготную кроссовера JAC S3 у профессионала — руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Фото JAC

— Слабая подвеска и плохое качество сборки — главные недостатки, указываемые владельцами JAC S3. При этом следует отметить отсутствие существенных неисправностей при пробеге некоторых экземпляров вплоть до 160 000 километров, — говорит наш эксперт.

— Частенько автомобилисты отмечают тонкое лакокрасочное покрытие кузова этого SUV: спустя три года эксплуатации начинают появляться «пробелы» на бампере. Кроме того, есть нарекания на качество самого пластика бамперов. В сильные морозы даже при незначительном ударе он может серьезно повредиться. Замечу, что у «старшего брата» JAC S3 — модели JAC S5 — проблема надежности комплектующих успешно решена...

Возвращаясь же к кроссоверу S3 замечу, что на высокой скорости поведение автомобиля становится нестабильным. Словно он теряет сцепление с дорогой. Кроме того, у пользователей есть серьезные нарекания по шумоизоляции салона. Эти нюансы тоже следует учитывать, рассматривая подержанный JAC S3 для приобретения, — заключает свою экспертизу г-н Давиденко.