Статусные и бескомпромиссные рамные внедорожники дешевле 2 000 000 рублей

БЧД — большой черный джип, о котором грезят многие российские автолюбители. Престиж с «понтами» — наше все. А если он еще и с рамой да полным приводом, то это просто предел мечтаний, не так ли? Тем более, что направлений в стране по-прежнему больше, чем дорог. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые крутые полноприводные внедорожники дешевле 2 000 000 рублей.

Cразу отметим, что в нашем обзоре не будет ни отечественных UAZ, ни китайских иномарок. Все же обратим свой взор на более вменяемую продукцию популярных брендов, которая не разваливается сразу после приобретения. И начнем, естественно, с иконы пафоса и стиля — нестареющего немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-класса.

Автомобиль из серии must have любят и почитают все — стар и млад. Брутальный, кондовый, но статусный и бескомпромиссный. Самое то для реализации влажных фантазий и суровых условий эксплуатации. Итак, за пару миллионов рублей можно приобрести германский «квадрат» 2001-2002 годов выпуска как с дизелем, так и с бензиновыми движками рабочим объемом от двух до пяти литров.

Фото производителя.

Пробеги тут такие же солидные, как и сам «Гелик»: в среднем цифры на одометре насчитывают 200 000 км. А число владельцев по ПТС в лучшем случае окажется не менее двух. Причем многие хозяева успели «переодеть» своих «коней» в мундиры от AMG, Brabus и даже оснастить оптикой от Gelandewagen последней итерации. Что ж, «понты», как мы уже сказали, сильно дороже денег.

Куда моложе окажется не менее легендарный и излюбленный русским человеком Toyota Land Cruiser Prado. Японский внедорожник 120-й серии, произведенный в 2004-2007 годах, тоже козыряет и дизелем, и «бензинками» — от 2,7 до 4 литров рабочего объема. А вот пробеги здесь будут много внушительнее, чем у «Гелика» — машину, намотавшую менее 300 000 км, отыскать на «вторичке» достаточно сложно. Но не это ли показатель ее ресурсных возможностей?

Третье поколение заокеанского Chevrolet Tahoe тоже укладывается в означенный бюджет. Более того: знаменитый «американец» порадует более свежими датами выпуска, начиная от 2008 года. А по накрученным километрам окажется близок к порогу в 200 тысяч. Но в отличие от «Крузака», с которым не спешат расставаться счастливые обладатели, количество собственников у «Тахо» будет как минимум три. По технике — строго бензиновый 5,3-литровый двигатель мощностью 324 л.с. Он явно больше поедает горючего, чем вам бы хотелось, но зато имеет исчерпывающий набор опций комфорта.

Впрочем, гораздо серьезнее упакован люксовый «янки» в лице Cadillac Escalade. Телевизоры, холодильник, массажные кресла, многозонный климат-контроль да удлиненная версия с огромнейшим багажным отсеком уделает любого из вышеперечисленных конкурентов. Тем более, что за 2 000 000 рублей полным-полно машин, сошедших с конвейера в недалеких 2010-2011 годах.

Пробег немногим меньше 200 000 км — обычная история для авто этих лет. Как, собственно, и могучий бензиновый V8 на 409 сил. Аппетит движка столь же неприличный, как длина юбчонок у девушек в 30-градусную жару. Но зато он готов поспорить на светофоре едва ли не с любой гламурной «пузотеркой». За что его, в общем-то, и любят наравне с завидным внедорожным потенциалом. Что до числа хозяев, то таковых по паспорту окажется около трех.