В России продается новый Chevrolet Corvette в кузове тарга

Спорткары Chevrolet Corvette последнего поколения C8 на российском рынке официально никогда не продавались, что не мешало фанатам марки привозить эти машины в страну. И вот один из этих автомобилей выставили на продажу в России.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже Chevrolet Corvette Stingray актуальной генерации в версии тарга со съемной крышей над местами водителя и пассажира. Автомобиль оснащен 502-сильным атмосферным 6,2-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Как заявляет продавец, у спорткара с пробегом 25 000 км всего один владелец, ТС не попадало в аварии. В комплектацию входит опциональный пакет Z51 Performance, включающий в себя адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, спортивный выхлоп, улучшенную систему охлаждения двигателя, усиленные тормоза, более широкие шины, блокировку дифференциала с электронным управлением, а также развитые передний сплиттер и стационарное антикрыло. Машина предложена к покупке за 15 000 000 рублей.