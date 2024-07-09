«Черный квадрат»: реально ли купить живой «Гелик» за миллион рублей

Нестареющий Mercedes-Benz G-klasse — автомобиль, некогда трудившийся в армии, впоследствии заполучив статус машины сопровождения, в России стал самым настоящим фетишем. «Гелик» превознесли «выше крыши, круче тучи». Брутальный, дерзкий, престижный и дорогой, да еще и по-внедорожному бескомпромиссный — самое то для тех, кто привык казаться эффектнее.

Кто-то называет легендарный Gelandewagen машиной из серии must have, кто-то — мечтой идиота, но как бы то ни было, у нас немецкий внедорожник неимоверно любят и уважают. Но по карману он, к счастью или сожалению, далеко не каждому. Впрочем, это не значит, что манящий «черный квадрат» является несбыточной мечтой. Портал «АвтоВзгляд» нашел на вторичном рынке вполне себе «живые» Mercedes-Benz G-klasse плюс-минус за 1 000 000 рублей.

Итак, самым доступным предложением в сегменте подержанных «Геликов» с небольшими пробегами является автомобиль тридцатилетней давности, доведенный до ума преданным, уже четвертым по счету хозяином. Внедорожник обслужен, как в последний раз — все по «феншую» и в оригинале. Более того: W463 уже прикинут костюмом от AMG, обласкан, окрашен и обработан антикорром. На одометре — честные 87 000 км, которые легко проверить специальным диагностическим оборудованием, а также сведениями из «Автокодов» и «Автотек». Под капотом — три литра, и судя по техническому состоянию, автомобиль дольше простаивал, чем ездил. Похоже, пора изменить ситуацию...

Фото: Mercedes-Benz

За миллион с небольшим можно найти машину и посвежее — конца «девяностых» или начала «нулевых». Причем среди «лотов» немало тех, кто служил верой и правдой своим владельцам по 8-10 лет к ряду. Обвес от Brabus — пожалуйста, оптика от «Гелика» последней генерации — без проблем, перешитый салон и отреставрированная рама — все для вас! Вы удивитесь, но в ряде случаев немецкие «вездеходы» даже пересадили на газ! Прямо-таки подарок судьбы, не иначе. Особенно, когда одометр не удивляет рекордными показателями, ограничиваясь 150 000 км. Поверьте, для G-класса такие цифры, как говорится, просто ни о чем.

В общем, если вы давно хотели оседлать породистого немецкого «коня», то продавать внутренние органы, как видите, не придется. Главное, чтобы за душой было чуточку больше, чем хотелось, если вдруг авто потребует внепланового ремонта в ходе эксплуатации. Впрочем, в любом случае, «понты» дороже денег. Не так ли?