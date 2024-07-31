Автоэксперт назвал 5 лучших альтернатив новым китайским автомобилям

Доля «китайцев» на российском рынке новых автомобилей подбирается к 60%, а другие иномарки можно приобрести только по «серым» схемам — то есть без гарантии от производителя и по чересчур высоким ценам. Но ведь никто не отменял «вторичку»: там предлагают много интересных вариантов — от известных брендов и за те же деньги, что сегодня просят за новые машины из КНР.

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в беседе с RG.ru назвал пять моделей, которые, по его мнению, являются лучшей альтернативой новым «китайцам» в разных сегментах.

Так, например, прекрасной заменой кроссоверу из КНР эксперт назвал Kia Sportage последнего поколения: при цене в 3 млн. рублей он сочетает яркий дизайн, комфорт и надежность. Текущая версия Toyota RAV4 стоимостью от 3,5 млн. рублей предлагает просторный салон и вместительный багажник, хорошую динамику и управляемость. А имея 4 млн., можно присмотреться к новому Mitsubishi Outlander, который превосходит своего предшественника по всем параметрам.

Тем же, кому кроссовер не нужен, Антюфьев предлагает обратить внимание на лифтбэк Volkswagen Polo и седан Hyundai Solaris последних поколений. «Немец» объединил в себе комфортный и просторный салон, качественную подвеску и экономичные двигатели, а к плюсам «корейца» отнесены надежные двигатели. Правда, в случае с этими «бэушками» нужно внимательнее проверять историю машин, ведь модели широко эксплуатировались в такси.