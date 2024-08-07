Эксперт перечислил автомобили с «вечными» АКП

Конечно, мы все знаем, что ничего по-настоящему вечного не существует. Однако если говорить об АКП, то некоторые из них обладают качествами, позволяющими им функционировать намного дольше своих «собратьев». Это простая конструкция, доступное обслуживание и эффективная система охлаждения.

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в беседе с RG.ru назвал четыре модели, знакомые российским потребителям, с самыми надежными и «неубиваемыми» автоматическими коробками передач.

Из «легковых» он, например, выделил Ford Focus II (2004-2010). Этот автомобиль оснащался 4-ступенчатой коробкой 4F27E. Она была создана еще в 1998 году, однако до сих пор мало кому удается превзойти ее по надежности. Кроме того, ее легко ремонтировать — не снимая с машины. Ресурс АКП — 250 тысяч км. Проблемы (неполадки с гидроблоком, соленоидами и т.д.) начинаются после пробега в 150 тыс.

Следующая модель в списке эксперта — Kia Sportage III (2010-2014) и его 6-диапазонный «автомат». Механическую часть коробки производителю удалось сделать настолько надежной, что чаще всего она работает весь срок службы машины. После того, как пробег превысит 100 тысяч км, порой начинаются проблемы с электронными составляющими. После 150-170 тысяч — может потребоваться серьезный ремонт.

Land Rover Freelander I (1997-2006) также известен своей долговечной коробкой передач. Как показала практика, при правильной эксплуатации АКП легко продержится весь заявленный срок службы. Чтобы не возникла необходимость в ремонте, нужно отказаться от агрессивной езды и следить за тем, чтобы уровень масла был всегда достаточным. А если появятся утечки или рывки при переключении, надо сразу обратиться в сервис — это верные признаки того, что с «автоматом» что-то не так.

Наконец, эксперт упомянул Mitsubishi Pajero (разных поколений). Эта модель оснащалась разными коробками передач, и особой надежностью отличались сразу несколько. Среди них, к примеру, 4-ступенчатая Aisin AW03-72L (ставилась на модели, выпущенные до 1994 года): надлежащее обслуживание позволит ей пройти несколько сотен тысяч км. Или 2-ступенчатая V5A51 — ее ресурс составляет 200-250 тысяч км.