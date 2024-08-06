Перегревы, короткие замыкания, возгорания: как водители «убивают» аккумуляторы в авто

Аккумулятор является одним из важнейших устройств в машине — почему, полагаем, объяснять не нужно. В среднем срок службы автомобильной батареи составляет 5-6 лет, однако «прикончить» ее можно и сильно раньше, если халатно относиться к обслуживанию и эксплуатации источника электричества для всех приборов и оборудования.

Прогресс не стоит на месте: технологии непрерывно совершенствуются, а вместе с ними совершенствуются и сами приборы/устройства — в том числе автомобильные аккумуляторы. Но как бы то ни было, даже сейчас батареи подвержены перегреву, короткому замыкают и возгоранию. Так что же нужно делать, чтобы минимизировать риск возникновения этих страшных происшествий? Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA):

— Причин короткого замыкания может быть много — как нарушение конструкции АКБ, так и глубокий разряд, который может привести к прорастанию дендритов и осыпанию активной массы из-за вибрации. Способа защиты ото всех негативных ситуаций не существует. Лучшее, что можно сделать — это избегать неизвестных брендов, не имеющих гарантий надежности, ориентироваться не только на цену при выборе АКБ, а также соблюдать рекомендации автопроизводителей при выборе батареи.

Явление перегрева и терморазгона возникает при зарядке аккумулятора избыточным током. На практике такая ситуация возможна при «прикуривании» автомобиля, неисправности в работе генератора или при серьезном нарушении температурного режима эксплуатации. Во избежание перегрева лучше не «прикуривать» машину — это крайне рискованное занятие, которое может повредить электронные компоненты или АКБ. Намного безопаснее использовать в таких ситуациях пуско-зарядное устройство.

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Также необходимо следить за исправной работой генератора, снимать аккумулятор с автомобиля при подзарядке, контролировать температуру и отключать зарядное устройство при перегреве. И, разумеется, время от времени проверять состояние самой батареи.

Для компетентной целостной диагностики АКБ требуется определенное время и специальное оборудование. Компактные мультиметры дают очень поверхностное представление о состоянии аккумулятора и опираются на показатели напряжения и внутреннего сопротивления. Поэтому, несмотря на возрастающие стандарты безопасности, датчики, используемые в современных автомобилях, в лучшем случае помогут определить текущее напряжение на аккумуляторной батарее. Общее наблюдение за состоянием АКБ остается личной ответственностью каждого автовладельца.

Тяговые литиевые аккумуляторы, используемые в электрокарах крайне пожароопасны. В случае нарушение конструкции АКБ и контакта содержимого с кислородом возгорание неизбежно. Производители источников питания ищут решение этой проблемы в изменении химического состава аккумуляторов. Так, литий-железо-фосфатные АКБ уже намного менее пожароопасны по сравнению с литий-ионными аналогами. А натриевые аккумуляторы, которые сейчас активно развиваются, в принципе не несут угрозы возгорания. Однако плотность энергии натриевых АКБ все же заметно меньше, чем у литиевых, — подытожил эксперт.