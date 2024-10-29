Прогноз экспертов: что будет с рынком подержанных авто в ближайшие месяцы

В третьем квартале 2024-го на рынке подержанных машин произошли серьезные перемены. Динамика на вторичке кардинально не совпадает с ситуацией в сегменте новых авто — россияне стабильно покупают «китайцев». Среднее число их владельцев составляет 2,6 человека. А происходящее с бэушками напоминает времена до введения санкций.

Аналитики выявили тренды и рассказали, чего ждать в конце 2024 года

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперт платформы Likvi.com, самыми востребованными остаются отечественные машины. Кроме того, потенциальным покупателям чаще стали предлагать модели из Европы и Соединенных Штатов. В число самых популярных брендов вошли BMW и Volkswagen. Их доля составила 8% от общего числа наиболее распространенных марок, представленных на платформе. Среди них отечественная LADA, японская Toyota, корейские Hyundai и Kia, плюс «поднебесные» Geely и Chery.

В третьем квартале больше всего по стоимости вырос премиальный сегмент авторынка. Audi и BMW прибавили в цене 12-15%, что связано с таможенными пошлинами и увеличением трат на логистику. В итоге подобные машины все труднее купить. Эксперты прогнозируют, что «премиум» не вырастет до следующего года, но и дальнейшего снижения спроса произойти не должно.

Сейчас жители нашей страны предпочитают брать более новые машины с понятной историей. Речь идет о легковушках, пробег которых составляет 70 тыс. км, а средний возраст — пять лет. Аналитики предсказывают вторичке активный рост вплоть до 2025 года с акцентом покупателей на «бюджетниках».

Россияне сохраняют интерес к иномаркам — 30% купленных бэушек пригнали из-за границы, чтобы реализовать по схеме параллельного импорта. Согласно экспертной оценке, он останется главным фактором, формирующим авторынок РФ.

Ранее мы писали, что грандам мирового автопрома некуда девать машины, выпущенные в Китае. Тысячи новых европейских авто могут приехать в РФ.