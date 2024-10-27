Надо ли сразу менять моторное масло в автомобиле, купленном на «вторичке»

Приобретение подержанного авто — всегда немного авантюра. Вы получаете машину с историей, которая может быть как захватывающей, так и полной сюрпризов. И один из первых шагов на пути к безоблачной эксплуатации вашей новой-старой машины — замена моторного масла. Почему данную процедуру надо выполнять обязательно, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Когда вы покупаете подержанный автомобиль, то вряд ли получаете реальное и полное представление о его прошлом. Даже если предыдущий владелец уверяет, что технические жидкости и масло менялись регулярно, у вас никогда не будет стопроцентной уверенности в этом.

Ситуацию в данном случае усугубляет и то обстоятельство, что вы никогда достоверно не узнаете, где и в каких условиях эксплуатировали ТС бывшие хозяева. А это в значительной степени определяет состояние не только системы смазки мотора, но и других его узлов.

Как отмечают эксперты вторичного рынка автомобилей, достаточно часто бэушные иномарки до того, как попасть в нашу страну, долго простаивают без дела на открытых площадках. А длительный простой, как известно, приводит к появлению вредных отложений в системе смазки.

Кроме того, во время перегона подержанных «тачек» к местам продажи, перекупщики ради экономии нередко используют лубриканты неподходящего типа или качества. Как следствие, внутри силового агрегата иногда могут появляться густые смолистые отложения, которые можно наблюдать даже на крышке заливной горловины двигателя.

Фото fiatforum.com

К тому же смесь разнотипных масел быстрее окисляется и загрязняется продуктами износа и сгорания топлива.

А это особенно критично для подержанных автомобилей, где двигатель и так уже имеет определенный пробег и частично израсходованный ресурс.

Учитывая изложенное выше, можно однозначно утверждать: замена моторного масла в подержанном автомобиле сразу после его покупки будет не просто грамотным действие новоиспеченного автовладельца. Она, прежде всего, станет залогом долгой и надежной службы приобретенной машины. При условии, конечно, что моторная смазка, используемая для замены, подобрана правильно.

А вот в данном вопросе у некоторых автомобилистов могут возникнуть сложности. В первую очередь это касается владельцев тех бэушных машин, которые перепродавались не единожды. Как свидетельствует практика, у таких автомобилей часто отсутствует техническая документация, а ведь именно в ней указываются требуемые параметры масел, рекомендованных для двигателя. И как быть, например, в ситуациях, когда неизвестны исходные данные, скажем, о классе качества рекомендуемой смазки?

Скриня портала АвтоВзгляд.

Выход найдется и тут — в подобных случаях эксперты рекомендуют пользоваться специализированными цифровыми онлайн-ресурсами по подбору лубрикантов и технических жидкостей. В качестве примера можно привести уже многократно проверенный на практике себя сервис подбора масла, внедренный на российском сайте бренда ReinWell.

Как отмечают специалисты, поиск каждого конкретного типа смазки здесь поставлен на профессиональную основу. Достаточно сказать, что его основу составляют цифровые базы данных Lubri Base, содержащие сведения о всех официальных допусках и вязкостях масел, рекомендованных автопроизводителями.

Сам подбор конкретного продукта ведется сервисом по марке и модели автомобиля, году его выпуска, типу силового агрегата и ряду других важных параметров. Такой подход позволяет безошибочно найти лубрикант нужной спецификации и требуемого класса качества. Еще одной интересной особенностью сервиса от ReinWell является и то, что он предлагает автовладельцу и другие технические жидкости, рекомендованные для обслуживания его машины.

Например, при выборе масла сервис предложит еще и промывку для двигателя. Ее применение поможет не только нейтрализовать остатки старой смазки, но и более эффективно очистить мотор от лаковых отложений и нагара.