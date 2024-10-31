И поехал, и поплыл: в Москве продают уникальный автомобиль-амфибию ГАЗ-46

Портал «АвтоВзгляд» обнаружил эксклюзивный экземпляр ГАЗ-46 «МАВ» (малый автомобиль водоплавающий), который предлагают всем желающим на популярной площадке Рунета. По словам владельца, его «железный конь» 1955 года выпуска находится на полном ходу и не требует ремонта, но имеет современные доработки. За все про все предлагается заплатить 5,5 млн рублей.

Этот плавающий советский внедорожник уже сам по себе можно назвать уникальным, но в нашем случае выставленный на продажу ГАЗ-46 получил ряд нешуточных улучшений. Он оснащен дизельным силовым агрегатом от Nissan и выносливыми военными мостами УАЗа.

Хозяин автомобиля утверждает, что на кузове нет гнили и ржавчины, а слабые места были восстановлены и усилены. Уточняется, что в итоге амфибия доведена до идеального состояния. Тем не менее остается потенциал для совершенствования авто. Что называется — под себя. Специалистам по олдтаймерам, эстетам, коллекционерам и просто умникам продавец без проблем отдаст оригинальные мотор и мосты.

Ранее мы писали, что в столице появилось объявление о продаже настоящего генератора эмоций — 250-сильного хот-рода на базе «Москвича». Это крайне любопытная «поделка», построенная на базе 401-й классической модели.