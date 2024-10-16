Генератор эмоций: в столице продают 250-сильный хот-род на базе «Москвича»

На одном из популярных сайтов с объявлениями о продаже автомобилей портал «АвтоВзгляд» обнаружил крайне любопытную «поделку» — хот-род на базе 70-летнего «Москвича-401». За машину с 240-сильным движком и спортивными амбициями нынешний владелец просит ни много ни мало 5,5 млн рублей.

Судя по объявлению, «Москвич», подвергшийся глубокой модернизации, сошел с конвейера столичного автозавода в далеком 1954 году. С тех пор, если верить нынешнему собственнику, у машины было всего два владельца по ПТС, а проехала она за 70 лет без малого 15 000 км.

«Самая близкая аналогия — картинг на V8, но тут сиденье помягче будет и подвески», — шутит в объявлении продавец. Утверждает, что хот-род едет «на все деньги», развивая 240 л.с. В повороты заходит как по рельсам, поскольку собирали автомобиль под дрифт и кольцевые гонки. Да и запас прочности огромный, ведь «ломаться нечему: чугунный V8 и механика с прошлого столетия, обслуживается в профильном сервисе».

Что касается оснащения, то владелец упомянул лишь про «божественные» кресла Recaro LS с поясничным упором да магнитолу с Bluetooth и четырьмя колонками. Зато отметил, что несмотря на прямоток, на этой машине вполне можно ездить в путешествия.