Экстремальный «бизнес»: как можно нажить миллионы на дефектах подержанного авто

В некоторых случаях владелец купленной много лет назад машины имеет право не только вернуть ее продавцу, получив обратно полную сумму, но даже неплохо заработать на этом. К столь безрадостному для автодилеров выводу в беседе с порталом «АвтоВзгляд» пришел автоэксперт, предложивший оригинальный способ разрешения противоречий между автопродавцами и потребителями.

Верховный суд России на днях сделал важное разъяснение в очередном обзоре судебной практики: если авто более 30 дней в году подвергается ремонту до истечения гарантийного срока независимо от его продолжительности, товар можно вернуть продавцу.

Основанием для разъяснения стал случай некой гражданки, которая только на четвертый год пользования автомобилем, но в период действия гарантии, обнаружила, что в течение года ее машина больше 30 дней находилась в ремонте, причем из-за различных недостатков и неполадок, требовавших устранения (за год их число достигло 11), а не для проведения стандартных процедур вроде плановых ТО.

Более того, высшая судебная инстанция указала, что возвращать потраченные на машину деньги следует не просто полностью, а по ее рыночной цене на дату вынесения судебного решения. Как заметила «Российская газета», это фактически означает, что в некоторых случаях компенсация может превышать сумму сделки в разы. Ведь авто могло быть куплено три-четыре года назад.

Фото globallookpress.com

Возникает закономерный вопрос: как разъяснение ВС РФ повлияет на поведение нынешних обладателей приобретенных ранее «китайцев», учитывая, что в России, как показывает практика, судебные инстанции обычно встают на сторону потребителя. Стоит ли дилерам опасаться массовых тяжб с недовольными автовладельцами?

— Практика применения Закона РФ «О защите прав потребителей» стала своего рода бичом автодилеров, — сокрушается глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — В свежем обзоре Верховного суда нет ничего нового, просто разобран очередной случай. Если перевести этот случай в цифры, получим такую картину. На четвертом году жизни автомобиль в исправном состоянии стоит, как минимум, на 50% дешевле нового.

По текущим ценам разница составляет около двух миллионов. Дефекты, на которые было указано, дилер не может предотвратить никаким способом, и его вины в этом нет. Зато есть ответственность. В большинстве таких случаев дилер, конечно, обращается в суд, — объясняет ситуацию эксперт.

Правда, в судебных инстанциях каждый такой случай рискует оказаться для организации тем самым «бичом». Помимо того, что иск может быть отклонен, с момента отказа в удовлетворении дилеру начинают начислять пени в размере 1% от не выплаченной цены новой машины за каждый день. Более того, в конце разбирательства Фемида может присудить еще и штраф в размере 50% от общей суммы вместе с пенями. Пользуясь такой практикой, потребитель теоретически (в случае длительного судебного разбирательства) может нажиться даже на относительно недорогом отечественном авто, утверждает Жигалов.

Фото globallookpress.com

— Можно десятки миллионов даже на «Ладе» получить, — поражает воображение эксперт. — И подобные процессы давно стали нормой. На них кормится большое количество «автоюристов» и «автоэкспертов». А количество таких дел в последнее время существенно выросло.

Как утверждает глава «Союза автомобильных дилеров России», его организация на протяжении двух лет настойчиво предлагает принять поправки, которые, по мнению Жигалова, сделали бы практику применения закона более справедливой.

— Мы предлагаем внедрить культуру публичной доказательной добросовестности (ПДД) в рамках государственной реформы контроля и надзора, которая исключит сознательное нарушение прав потребителей со стороны дилеров.

А в качестве поощрения добросовестного бизнеса — разрешить учитывать амортизацию, то есть естественный износ автомобиля за время его нормальной эксплуатации. Это прекратило бы все судебные разбирательства и значительно улучшило защищенность прав потребителей. К сожалению, Роспотребнадзор наши предложения игнорирует, — заявляет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Заметим: проблема новых авто с «врожденными болячками» очевидна. «Лечение» таких экземпляров стоит, порой, их обладателям существенных трат и больших нервов. Понятно, что и тех, кто пытается получить ощутимую материальную выгоду, «нащупав» некое несовершенство в законодательстве, тоже всегда будет в избытке.

Значит ли это, что отдельные положения закона «О защите прав потребителей» стоит пересмотреть, вопрос непростой. Но хочется верить, что случаи выплат десятков миллионов за подержанную «Ладу» не будут проходить мимо бдительного взора компетентных органов.