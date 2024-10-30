Коллапс или временный спад: что ждет российский авторынок в ближайшее время

Даже заметное ослабление рубля вряд ли приведет к серьезным последствиям на авторынке, скептичен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. При этом повышение учетной ставки в России до нынешних уровней — это действительно очень важный фактор для потребительской активности в целом.
Тем более, если она поднимется еще выше, например — до 23%. Но серьезных последствий для автомобильного рынка не будет, уверен экономист. Хотя и этот сегмент, безусловно, зависит от доступного кредитования.
— Сегодня автопродажи в России, учитывая долю машин из КНР, в значительной степени поддерживается кредитными программами, которые субсидирует китайская сторона. Кроме того, у нас рынок достаточно насыщен: в стране более 50 миллионов машин. Значит, возможен трейд-ин. Два этих фактора будут существенно снижать конечную стоимость ТС. Допустим, есть хорошее предложение, да и копить неохота. Сдаем машину, что-то докладываем, недостающую часть берем, пользуясь автокредитом и преспокойно расплачиваемся, — рассуждает Кричевский.
Это распространенная практика, и нет оснований полагать, что она прекратится в обозримом будущем, полагает собеседник портала «АвтоВзгляд».
Впрочем, заметим: субсидированные кредитные программы касаются исключительно продукции китайского автопрома. Покупатель, выбирающий отечественную машину, вынужден ориентироваться на актуальные ставки в российских банках, которые, в свою очередь, зависят от ключевой ставки ЦБ.
Но и это не та проблема, которая способна обрушить рынок, уверен эксперт. Хотя в России средний срок владения авто — 15 лет, достаточную долю составляют автомобили, выпущенные существенно позже, отмечает наш собеседник. Им по шесть-семь лет, они аккуратно эксплуатируются и имеют относительно небольшой пробег.
— Да, эти машины морально устарели, но на них кататься можно еще лет десять-пятнадцать. Их очень часто продают не оттого, что это рухлядь, а потому что хочется чего-то новенького. Кроме того, во многих крупных городах, а не только в Москве, на одну семью приходится по две машины. Они, опять же, могут быть старенькие, выпуска конца «нулевых». Но эксплуатировались мало, в хорошем состоянии. Все это также может сдаваться в трейд-ин. Так что проблемы выживания российского авторынка нет. Главное — судить по среднестатистическому автовладельцу, «медианному», а не по обладателю «Роллс-Ройса» или, наоборот, старой гниющей «шестерки», — рассуждает Кричевский.
При этом он соглашается, что российский авторынок все же ждет определенный «провал». Но эта стагнация будет недолгой, убежден экономист.
К тому же, в предыдущие месяцы в стране отмечался всплеск продаж, с начала года куплено 1 162 277 новых авто. Сейчас люди привыкают к новым ценам, нужно некоторое время. Но примерно к концу декабря рынок восстановится, ожидает эксперт.
И все же заметим: какими, например, в конце января 2025-го, после очередного повышения утильсбора, будут цены на новые китайские автомобили, которые сейчас выглядят доступнее за счет «китайских» программ автокредитования, не ясно. Но с высокой долей вероятности все же будет новое удорожание. Тем более — при заметном укреплении доллара.
Вопрос — насколько цены вырастут. Не исключено, что разница с отечественными моделями (которые покупаются с помощью сугубо российских кредитных программ) будет минимальной, но новая «тачка» в любом случае станет неподъемной для «медианного» россиянина даже с учетом сдачи всех подержанных ТС целой семьи.