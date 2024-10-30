Коллапс или временный спад: что ждет российский авторынок в ближайшее время

Согласно некоторым прогнозам, один американский доллар в следующем году будет стоить 100 рублей и, возможно, закрепиться даже выше этой отметки. Одновременно с 1 января будет снова повышены коэффициенты утильсбора. А еще учетная ставка ЦБ на днях выросла до 21% и не исключено, что это не предел. Портал «АвтоВзгляд» узнал мнение эксперта, сможет ли наш авторынок выдержать совокупное влияние всех этих факторов, или его ждет полный коллапс.

Даже заметное ослабление рубля вряд ли приведет к серьезным последствиям на авторынке, скептичен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. При этом повышение учетной ставки в России до нынешних уровней — это действительно очень важный фактор для потребительской активности в целом.

Тем более, если она поднимется еще выше, например — до 23%. Но серьезных последствий для автомобильного рынка не будет, уверен экономист. Хотя и этот сегмент, безусловно, зависит от доступного кредитования.

— Сегодня автопродажи в России, учитывая долю машин из КНР, в значительной степени поддерживается кредитными программами, которые субсидирует китайская сторона. Кроме того, у нас рынок достаточно насыщен: в стране более 50 миллионов машин. Значит, возможен трейд-ин. Два этих фактора будут существенно снижать конечную стоимость ТС. Допустим, есть хорошее предложение, да и копить неохота. Сдаем машину, что-то докладываем, недостающую часть берем, пользуясь автокредитом и преспокойно расплачиваемся, — рассуждает Кричевский.

Фото globallookpress.com

Это распространенная практика, и нет оснований полагать, что она прекратится в обозримом будущем, полагает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Впрочем, заметим: субсидированные кредитные программы касаются исключительно продукции китайского автопрома. Покупатель, выбирающий отечественную машину, вынужден ориентироваться на актуальные ставки в российских банках, которые, в свою очередь, зависят от ключевой ставки ЦБ.

Но и это не та проблема, которая способна обрушить рынок, уверен эксперт. Хотя в России средний срок владения авто — 15 лет, достаточную долю составляют автомобили, выпущенные существенно позже, отмечает наш собеседник. Им по шесть-семь лет, они аккуратно эксплуатируются и имеют относительно небольшой пробег.

— Да, эти машины морально устарели, но на них кататься можно еще лет десять-пятнадцать. Их очень часто продают не оттого, что это рухлядь, а потому что хочется чего-то новенького. Кроме того, во многих крупных городах, а не только в Москве, на одну семью приходится по две машины. Они, опять же, могут быть старенькие, выпуска конца «нулевых». Но эксплуатировались мало, в хорошем состоянии. Все это также может сдаваться в трейд-ин. Так что проблемы выживания российского авторынка нет. Главное — судить по среднестатистическому автовладельцу, «медианному», а не по обладателю «Роллс-Ройса» или, наоборот, старой гниющей «шестерки», — рассуждает Кричевский.

Фото globallookpress.com

При этом он соглашается, что российский авторынок все же ждет определенный «провал». Но эта стагнация будет недолгой, убежден экономист.

К тому же, в предыдущие месяцы в стране отмечался всплеск продаж, с начала года куплено 1 162 277 новых авто. Сейчас люди привыкают к новым ценам, нужно некоторое время. Но примерно к концу декабря рынок восстановится, ожидает эксперт.

И все же заметим: какими, например, в конце января 2025-го, после очередного повышения утильсбора, будут цены на новые китайские автомобили, которые сейчас выглядят доступнее за счет «китайских» программ автокредитования, не ясно. Но с высокой долей вероятности все же будет новое удорожание. Тем более — при заметном укреплении доллара.

Вопрос — насколько цены вырастут. Не исключено, что разница с отечественными моделями (которые покупаются с помощью сугубо российских кредитных программ) будет минимальной, но новая «тачка» в любом случае станет неподъемной для «медианного» россиянина даже с учетом сдачи всех подержанных ТС целой семьи.