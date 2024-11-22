Эксперт назвал пять кроссоверов с самым ненадежным полным приводом

Наличие полного привода у кроссовера — большой плюс. Если, конечно, этот самый полный привод работает корректно и стабильно, не вынуждая владельца машины постоянно ездить в сервис. Так какой же автомобиль приобретать на вторичке не стоит, чтобы обезопасить себя от проблем с AWD? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал сразу пять кроссоверов со «слабым» полным приводом. И первым в этом списке оказался Hyundai Santa Fe третьего поколения. У «корейца» очень «капризная» электрогидравлическая муфта, требующая буквально идеального обслуживания. При отсутствии такового перегревы гарантированы.

Далее — первый Volvo XC90. Поначалу его оснащали муфтой Haldex III, у которой часто возникали проблемы с датчиком давления и масляным насосом. В 2009-м ее заменили на Haldex IV, но та, имеющая плохо защищенный от влаги блок управления, ситуацию не улучшила. Владельцы «девяностика» уже к 150 тыс. км нередко сталкиваются с течами углового редуктора, разрушением втулки и прочими неприятностями, приводящими к потере полного привода.

Недостаточная герметичность узлов трансмиссии является проблемой и у Honda CR-V третьей генерации. Этот кроссовер может превратиться в моноприводный даже после небольшого погружения в воду. Кроме того, он располагает ненадежным карданным валом — его крестовины, по словам эксперта, редко «ходят» больше 180 тысяч км, а «лечатся» они только заменой в сборе, что сильно бьет по кошельку.

Помимо этих трех кроссоверов, в антирейтинг также попали Skoda Yeti и Nissan Murano. Что касается первого, то его полноприводная модификация с 1,8-литровым мотором TSI и «роботом» DSG-6 оснащается муфтой Haldex, требующей повышенного внимания. В том числе — замены масла каждые 70 тыс. км. А в случае с «японцем» электромагнитная муфта GKN работает на переделе своих возможностей (кроссовер тяжелый и мощный). Поэтому редкий автомобиль «доезжает» без поломок полного привода до 180 тыс. км.