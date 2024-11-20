Вся правда о кроссоверах Chery: владельцы поделились своими честными отзывами

На сегодняшний день компании Chery (без учета суббрендов, входящих в концерн) принадлежит 10% российского рынка новых автомобилей. За период с января по октябрь 2024-го дилеры марки реализовали свыше 130 тыс. машин, а всего по нашим дорогам бегает уже более полумиллиона легковушек с буквой «А» на капоте. Так почему же их покупают? Стоят ли новенькие «Тигго» своих денег? С какими проблемами сталкиваются владельцы этих машин? Выберут ли они марку снова, когда придет время менять авто? Чтобы это выяснить, портал «АвтоВзгляд» пообщался с тремя обладателями разных кроссоверов Chery.

Чтобы обзор получился максимально объективным и интересным, мы нашли владельцев разных и самых востребованных моделей Chery в нашей стране, а именно — кроссоверов Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max. Задали им одинаковые вопросы: почему они проголосовали рублем именно за этот автомобиль, с какими неисправностями обращались в дилерские центры, что успели поменять по гарантии, как машина ведет себя в повседневной эксплуатации. Некоторые ответы, признаться, удивили, но давайте обо всем по порядку.

CHERY TIGGO 4 PRO

Наша первая собеседница, выбирая новенький автомобиль, изначально присматривалась к отечественным машинам, но из любопытства заглянула в автосалон Chery, и уже через два дня приняла решение о покупке Tiggo 4 Pro. Рассказывает, что привлекло «довольно неплохое оснащение за приятную цену» и выгодная программа рассрочки. За два года, по ее словам, семья ни разу не пожалела о своем выборе, поскольку кроссовер «полностью оправдал все вложенные финансы».

Chery Tiggo 4 Pro «пробежал» уже более 40 000 км, и за это время успел пройти пять регламентных ТО. Самое дешевое обошлось в 7000 рублей, самое дорогое — в 35 тысяч. Однажды пришлось обратиться и за внеплановым ремонтом: после сильных ливней начала «глючить» камера заднего вида. Проблему, установив новое устройство, решили по гарантии в день обращения, благо что запчасти оказались в наличии. Других поломок и жалоб не возникало.

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Владелица «четверки» говорит, что в повседневной эксплуатации «автомобиль только радует». Больше всего в машине ей нравится круговой обзор, который сильно облегчает жизнь при выполнении маневров и прохождении трудных участков дорог, а также система бесключевого доступа: «удобно, что для запуска двигателя не требуются манипуляции с замком зажигания, а для блокировки и разблокировки дверей — с брелоком».

Даже несмотря на то что кроссоверу всего два года и он, похоже, не доставляет семье никаких проблем, наша собеседница уже начинает задумываться о новой машине. Признается, что в следующий раз хотела бы взять автомобиль побольше. «Выбор велик, но нам однозначно нравится Tiggo 7 Pro Max, хотя будет ли это полный или передний привод, мы еще не определились».

CHERY TIGGO 7 PRO MAX

И если наша предыдущая героиня купила Tiggo 4 Pro в каком-то смысле случайно, то следующий собеседник, остановившийся на Tiggo 7 Pro Max, изначально рассматривал именно китайские кроссоверы и конкретно этого класса. У него на принятие решения ушло около двух недель: по итогам изучения предложений он пришел к выводу, что «семерка», если сравнивать с конкурентами, — «идеальная модель по соотношению вместительности, опций и стоимости».

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Пробег у Chery Tiggo 7 Pro Max — чуть больше 20 тыс. км, за полтора года эксплуатации он побывал в сервисе официального дилера четыре раза. Три из них — на техническом обслуживании. ТО-0 обошлось владельцу в 8000 рублей, а ТО-1 и ТО-2 — в 16 000 «деревянных» каждое. Четвертый же визит был в рамках сервисной кампании. Какой именно, наш собеседник не уточнил, но, вероятно, речь шла о замене пары предохранителей и крышки блока.

Из длинного списка опций, которыми обладает Chery Tiggo 7 Pro Max, собственник выделяет электропривод багажника и сидений с памятью (что для него важно, поскольку водит машину с супругой по очереди), мультимедийную систему с поддержкой CarPlay, панорамную крышу. А «незаменимой функцией» называет круиз-контроль с ограничителем скорости — «от штрафов в городе и для удобства в путешествиях».

Отвечая на вопрос о следующей машине, герой рассказывает, что планирует «обновить» транспортное средство после окончания гарантийного периода. Да и вообще, больше 5 лет старается на одном авто не ездить. Будет ли это Chery? Скорее всего, да. Пока главный претендент — Tiggo 8 Pro Max, у которого «еще лучше сиденья и подвеска, больше мощности и простора в салоне». Но все может измениться после запуска Tiggo 9.

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CHERY TIGGO 8 PRO MAX

«Девятку», которая должна поступить в российскую продажу до конца текущего года, ждет и последний участник нашего «опроса». На одометре его Chery Tiggo 8 Pro Max (дорестайлинговая версия) уже более 90 тыс. км. Менять автомобиль он пока не собирается, поскольку нынешний «радует до сих пор», но допускает, что рыночный дебют Tiggo 9 может стать весомым поводом пересмотреть планы.

Почему «восьмерка»? Потому что «после LADA Vesta SW Cross хотелось автомобиль покрупнее, с большим багажником, панорамной крышей и турбомотором». Изначально присматривался к Tiggo 7 Pro, но в итоге выбирал между Geely Tugella, Exeed TXL и Chery Tiggo 8 Pro. За неделю-полторы успел прокатиться на каждом кроссовере и пришел к выводу, что последний нравится больше всех. Спустя годы — никаких сожалений.

— С постпродажным обслуживанием проблем нет. Очередь на ТО в среднем 3-5 дней. Обычное масло (в ДВС и фильтры) стоит примерно 13-15 тыс. рублей. Самое дорогое ТО — шестое, когда меняют и свечи, и масло в коробке, — озвучивали что-то около 50 тыс. Но так как у Chery есть программа лояльности, больше половины, а иногда и всю стоимость ТО, можно оплатить ежемесячными сертификатами. Еще ни разу больше 25 тыс. рублей не платил, — рассказывает наш собеседник.

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Что касается гарантийных обращений, то «что-то показываешь дилеру, и он без проблем меняет». За это время успели установить новую камеру заднего вида, колесные диски, хромированные накладки на дверях, которым «тяжело даются наши зимы и реагенты». Самая же серьезная поломка — «какое-то кольцо с турбины слетело или еще что-то». Ненадолго «машина стала атмосферной», но и эту неисправность «официалы» бесплатно устранили.

В целом же «все хорошо: если что-то и случается, то обычно спокойно терпит до ТО». Автомобиль нашего собеседника радует, а больше всего ему нравятся панорамная крыша с люком (шторку открывает при каждой поездке), поддержка Android Auto («не представляю, как без него ездить теперь»), адаптивный круиз-контроль с подруливанием, подогрев руля, бесконтактное открытие багажника и система кругового обзора.

— Некоторые опции так сразу и не вспомнить, на что-то даже внимания не обращаешь, оно как-то само работает. Но вот когда садишься в другую машину, где их нет, то сразу замечаешь. И вот как раз из подобных мелочей и состоит комфорт, мне кажется, — говорит владелец Chery Tiggo 8 Pro.