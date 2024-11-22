Раритетный Mercedes Леонида Брежнева выставили на торги в Москве

Mercedes-Benz 450 SLC, который генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу подарили в ФРГ, выставили на торги в российской столице. Стартовая цена — 28 млн рублей. Он достался лидеру СССР в ходе официального визита к немцам в 1973 году. Тогда впервые после подписания Московского договора на высшем уровне затрагивалась тема нерушимости границ в Европе.

У генсека ЦК КПСС был «немец» в особой комплектации

О том, что Mercedes-Benz 450 SLC, принадлежавший Брежневу, выставлен на торги, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд». Этот лот относят к разряду раритетно-исторических ценностей прошлого века. Аукцион пройдет 23 ноября.

Генсек владел немецким четырехдверным купе на протяжении семи лет, после чего передал сыну своего лучшего друга Игорю. Его отцом был министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. В результате «Мерседес» Брежнева хранили в их семье с 1980 года.

Напомним, в коллекции Брежнева были два автомобиля марки Mercedes-Benz, а также несколько Rolls-Royce, Lincoln, Pontiac и Cadillac.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Сети продавали «копипаст» лимузина ЗИЛ Леонида Брежнева.