Привет из СССР: как советские водители предотвращали ржавчину в автомобиле

Во времена, когда небо было выше, а трава зеленее, проблема коррозии стояла столь же остро, как и сегодня. Даже несмотря на толстенный слой ЛКП — который превосходил по весу то, что кладут сейчас, на 8 кг — ржавчина активно поглощала драгоценный в прямом и переносном смысле кузов автомобиля. А полки в автомагазинах пусты, как глаза студента в 8 утра. Что же делать? Учиться, учиться и еще раз учиться? Скорее — искать, искать и находить.

Ржавчина — штука непобедимая, да еще и безальтернативная: сколько ни бейся, ни береги и ни храни — появится. Причем — в обязательном порядке. Легендарный классический Land Rover Defender, выпускавшийся на протяжении десятилетий и обладавший полностью алюминиевым кузовом, и тот ржавел: рамки дверей были выполнены из стали, так что со временем просто высыпались из-под алюминиевых панелей, а уж электрохимической коррозии не мог противостоять и сам «авиаметалл». Так что обмануть природу англичанам не удалось.

Эпоха пластиков, на вершине которой красуется Chevrolet Corvette, тоже не принесла облегчения: придумать пластмассу, способную нести нагрузку и противостоять удару, подобно железу, человечество пока не смогло. Может быть, когда-то, но точно не сегодня. Так что жить нам и дальше с железными машинами, которые однажды решат подгнить.

Советские автомобили, несмотря на отсутствие солей и прочих «ускорителей коррозии» на дорогах, ржавели отчаянно. Современные средства тогда не придумали, да и возможностей, сервисов и прочих умельцев, «пасущихся в интернете», было не достать. Приходилось все делать не просто самим, а еще и из подручных средств. Но советский автомобилист был изобретательным от природы и активным в силу обстоятельств, поэтому всегда находил искомое. Иначе и быть не могло.

Фото: globallookpress.com

Так, гаражные умельцы довольно быстро выяснили, что старая советская «трансмиссионка» — нигрол — была довольно посредственной смазкой для коробок передач, раздаток и прочих редукторов. Она плохо переносила морозы и быстро просила замену, но прекрасно справлялась с герметизацией металла и, как следствие, чудесно действовала в разрезе предотвращения появления коррозии.

Это была даже не столько трансмиссионная жидкость, сколько остатки от перегонки нефти, которые использовали в качестве «трансмиссионки». Жижа дешевая и доступная, изобильно представленная не только в магазинах, но и по гаражам у коллег, поэтому ее не только щедро наносили, но и периодически обновляли, не оставляя безвозвратных пробоин в семейном бюджете. И чудо произошло: машины начинали ржаветь намного медленнее.

Более того, даже в современных условиях, когда вариантов и разнообразия намного больше, многие водители со стажем предпочитают все так же разыскивать на барахолках и в интернете тот самый черный, густой и вонючий нигрол. И наносить, разбавляя на свой вкус различными присадками, на подверженные коррозии части автомобиля: днище, пороги, подвеску и многое другое.