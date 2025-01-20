Перечислены «китайцы» с пробегом, которые больше всего интересуют россиян

Оказалось, что в первую очередь на вторичке наши соотечественники рассматривают к покупке автомобили марки Chery. Кроме того, в тройку лидеров с небольшим разрывом вошли Haval и Geely.

Результаты соответствующего онлайн-опроса опубликовало аналитическое агентство «Автостат». Респонденты могли указать несколько вариантов ответа. В итоге в рейтинге «поднебесных» марок с вторички Chery выбрали 55,5% россиян. На долю Haval и Geely пришлось 49,1% и 46,6% соответственно.

Четвертую строчку занял Changan. Подержанную машину с таким шильдиком хотел бы приобрести каждый третий участник опроса — 33,1%. Далее с практически одинаковыми результатами следуют Exeed, Lifan и Omoda. На первый положили глаз 22,7%, на второй — 22,4%, на третий — 21,2%.

Кроме того, в первую десятку вошел премиальный Tank с показателем 18,1%. Great Wall выбрали 16,3% опрошенных, JAC — только 12%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какие подержанные авто совсем не пользуются спросом у нас на вторичке. Мы описали особенности «неликвидов» и подводные камни, которые ждут их будущих владельцев.