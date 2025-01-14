Почему таксопарки массово распродают довольно свежие Chery Tiggo 7 Pro

Крайне любопытные объявления появились на досках бесплатных объявлений в Москве: сразу несколько автопарков распродают свои запасы Chery Tiggo 7 Pro. Машин — много, цена — крайне привлекательная: от 1 350 000 рублей за автомобиль с пробегом от 40 000 до 100 000 км. Выглядят они, конечно, так себе — фотограф явно не старался, но на фоне общей ценовой компоненты отечественной «вторички» предложение может показаться более чем интересным. Но нет ли тут подвоха, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Среднестатистическая цена на пристойный импортный автомобиль, который «еще походит», не требуя капитальных вложений с первых же дней знакомства, давно перевалила за отметку в один миллион рублей. За подержанный, естественно, новые-то давно обитают где-то в космических, неподвластных простому смертному высях. И даже «руль в бардачке» и десятилетний возраст уже общей картины не меняют: не хочешь «Гранту» — готовь «лям» с приличным хвостиком.

«Правый руль», который должен был нас всех «спасти», резко подорожал, следуя в пропасть следом за рублем, а рынок авто с пробегом в целом выдыхается: даже требования покупателей теперь — не «один хозяин» и «пробег до сотки», а до трех бывших владельцев и без серьезных аварий, где пострадала несущая часть.

Chery Tiggo 7 Pro Max. Фото портала АвтоВзгляд.

Не до выбора, короче говоря, дают — бери, а дальше уже разбирайся по факту. И тут «царский подгон» от таксистов, которые щедростью, мягко говоря, никогда ранее не отличались: продается целый парк свежих, 2021-2022 года выпуска, Chery Tiggo 7 Pro, с ценой машины до полутора миллионов. Праздник? Удача? Обман?

Поинтересовавшись у знакомых и специалистов, открывается любопытная подробность, которая запросто может стать причиной столь щедрого предложения: водители и завгары очень ругают вариаторы модели, которые не только неистово «тупят» на дороге, но еще и быстро приходят в негодность, не проезжая даже сотни тысяч километров. Чего уж говорить про неаккуратных водителей, которые «клали коробку» намного раньше?

В целом что «просто семерки», что с приставкой Pro были машинами довольно сырыми, в которые производитель за последние несколько лет внес немало изменений. И собеседники портала «АвтоВзгляд» (причем — все, как один) не рекомендовали покупать те машины, обращая внимания, что парки стараются их продать и поменять на тот же Chery Tiggo 7 Pro Max, который, по их словам, намного надежнее и ресурснее.

Во многом благодаря замене именно коробки: китайцы поменяли многострадальный вариатор на «робот» с двумя сцеплениями, который куда привлекательнее и по надежности, и по поведению. Увы, чуда не произошло.