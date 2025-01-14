Почему таксопарки массово распродают довольно свежие Chery Tiggo 7 Pro

Среднестатистическая цена на пристойный импортный автомобиль, который «еще походит», не требуя капитальных вложений с первых же дней знакомства, давно перевалила за отметку в один миллион рублей. За подержанный, естественно, новые-то давно обитают где-то в космических, неподвластных простому смертному высях. И даже «руль в бардачке» и десятилетний возраст уже общей картины не меняют: не хочешь «Гранту» — готовь «лям» с приличным хвостиком.
«Правый руль», который должен был нас всех «спасти», резко подорожал, следуя в пропасть следом за рублем, а рынок авто с пробегом в целом выдыхается: даже требования покупателей теперь — не «один хозяин» и «пробег до сотки», а до трех бывших владельцев и без серьезных аварий, где пострадала несущая часть.
Не до выбора, короче говоря, дают — бери, а дальше уже разбирайся по факту. И тут «царский подгон» от таксистов, которые щедростью, мягко говоря, никогда ранее не отличались: продается целый парк свежих, 2021-2022 года выпуска, Chery Tiggo 7 Pro, с ценой машины до полутора миллионов. Праздник? Удача? Обман?
Поинтересовавшись у знакомых и специалистов, открывается любопытная подробность, которая запросто может стать причиной столь щедрого предложения: водители и завгары очень ругают вариаторы модели, которые не только неистово «тупят» на дороге, но еще и быстро приходят в негодность, не проезжая даже сотни тысяч километров. Чего уж говорить про неаккуратных водителей, которые «клали коробку» намного раньше?
В целом что «просто семерки», что с приставкой Pro были машинами довольно сырыми, в которые производитель за последние несколько лет внес немало изменений. И собеседники портала «АвтоВзгляд» (причем — все, как один) не рекомендовали покупать те машины, обращая внимания, что парки стараются их продать и поменять на тот же Chery Tiggo 7 Pro Max, который, по их словам, намного надежнее и ресурснее.
Во многом благодаря замене именно коробки: китайцы поменяли многострадальный вариатор на «робот» с двумя сцеплениями, который куда привлекательнее и по надежности, и по поведению. Увы, чуда не произошло.