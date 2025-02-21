В России выставили на продажу новую Toyota Camry, выпущенную 12 лет назад

Наши коллеги из «Российской газеты» выяснили, что владелец «Камри» сумел сохранить ее в идеальном состоянии. На кузове нет дефектов, царапин и сколов, окраска осталась заводской. Проблем по технической начинке тоже не наблюдается, разве что установлен неродной аккумулятор. Автомобиль оснащен 181-сильным мотором объемом 2,5 л. Переключением передач заведует «автомат».
Что важно, зимой «японка» на дороги не выезжала. Более того, все это время выставленная на продажу Toyota Camry хранилась в гараже. Комплектация в соответствующем объявлении не уточняется. При желании приобрести такой автомобиль, за ним придется прокатиться в Тюмень.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подсказывал, что выбрать на «вторичке» вместо божественной Toyota Camry.