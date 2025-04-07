В Москве выставили на продажу Nissan Almera, выпущенный АВТОВАЗом

На одном из популярных отечественных классифайдов нашелся Nissan Almera, собранный в Тольятти, в виде «капсулы времени». Машина 11 лет хранилась в гараже.

Об этом сообщает редакция Motor.ru. По словам наших коллег, обнаруживших объявление про «Альмеру» на просторах Рунета, на одометре четырехдверки значится всего 140 км пробега. Владелец подчеркивает, что обрусевший «японец» находится в идеальном состоянии, как будто его только что забрали из дилерского шоу-рума.

Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный мотор, передачи переключает «автомат» на четыре ступени. Судя по фотографиям, приложенным к объявлению о продаже Nissan Almera, он может похвастать незамутненной оптикой и аккуратным интерьером.

В список оснащения вошли два «эйрбега», кондиционер, «музыка» и зеркала с электроприводом. Передний ряд кресел обогревается, дополнением к основной оптике служат противотуманки.

И все бы хорошо, но ценник на такую «Альмеру» нельзя назвать демократичным. За четырехдверку просят ни много ни мало 1,4 млн рублей.