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В Москве выставили на продажу Nissan Almera, выпущенный АВТОВАЗом

Автомобиль сохранился в идеальном состоянии

На одном из популярных отечественных классифайдов нашелся Nissan Almera, собранный в Тольятти, в виде «капсулы времени». Машина 11 лет хранилась в гараже.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Москве выставили на продажу Nissan Almera, выпущенный АВТОВАЗом

Об этом сообщает редакция Motor.ru. По словам наших коллег, обнаруживших объявление про «Альмеру» на просторах Рунета, на одометре четырехдверки значится всего 140 км пробега. Владелец подчеркивает, что обрусевший «японец» находится в идеальном состоянии, как будто его только что забрали из дилерского шоу-рума.

Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный мотор, передачи переключает «автомат» на четыре ступени. Судя по фотографиям, приложенным к объявлению о продаже Nissan Almera, он может похвастать незамутненной оптикой и аккуратным интерьером.

В список оснащения вошли два «эйрбега», кондиционер, «музыка» и зеркала с электроприводом. Передний ряд кресел обогревается, дополнением к основной оптике служат противотуманки.

И все бы хорошо, но ценник на такую «Альмеру» нельзя назвать демократичным. За четырехдверку просят ни много ни мало 1,4 млн рублей.

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