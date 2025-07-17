Эксперт Целиков подсчитал, сколько машин с правым рулем ездит по дорогам России

В начале текущего года в нашей стране насчитывалось 3,87 млн легковых автомобилей с правым рулем. Более 50% из них числились на Дальнем Востоке, что вылилось в 1,99 млн штук. Еще 1,43 млн зарегистрированы в Сибири.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, к 2025-му доля «правого руля» в отечественном автопарке достигла 8,2%. Если говорить о Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — 72%, а показатели по Сибирскому федеральному округу (СФО) оказались зеркальными, то есть речь идет о 27%.

С января по июнь в Россию приехало из-за рубежа 52,4% «праворуких» моделей с пробегом. Импорт просел на 7,7% по сравнению с прошлым годом и на 35,6%, если проводить параллель с 2021-м.

Остается сказать, что количество перепроданных праворульных машин за первую половину 2025 году вылилось в 318 тыс. экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России предложили пересмотреть статус машин с правым рулем.