Эксперт Целиков подсчитал, сколько машин с правым рулем ездит по дорогам России

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, к 2025-му доля «правого руля» в отечественном автопарке достигла 8,2%. Если говорить о Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — 72%, а показатели по Сибирскому федеральному округу (СФО) оказались зеркальными, то есть речь идет о 27%.
С января по июнь в Россию приехало из-за рубежа 52,4% «праворуких» моделей с пробегом. Импорт просел на 7,7% по сравнению с прошлым годом и на 35,6%, если проводить параллель с 2021-м.
Остается сказать, что количество перепроданных праворульных машин за первую половину 2025 году вылилось в 318 тыс. экземпляров.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России предложили пересмотреть статус машин с правым рулем.